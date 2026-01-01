Ipak smo prvaci

Vizek povodom 35. godine samostalnosti: Možda se kod nas slabije vidi, ali napravili smo veliki iskorak - Monitor.hr
Vizek povodom 35. godine samostalnosti: Možda se kod nas slabije vidi, ali napravili smo veliki iskorak

Da nam je prije petnaest godina, u vrijeme kada smo već treću godinu zaredom bili u recesiji, uz stopu nezaposlenosti od golemih 18 posto netko rekao da ćemo u proteklim godinama imati jednu od najviših stopa rasta BDP-a u Europskoj uniji, najvišu ikada zabilježenu ocjenu kreditnog rejtinga u svojoj povijesti, nikad nižu stopu nezaposlenosti i oko 130 tisuća stranih radnika, i tu bismo osobu vjerojatno poslali na pregled kod nadležnog liječnika. A ipak, evo nas tu gdje jesmo. Možda mi kao nacija, zbog kronične zaraženosti kukanjem, imamo prenisko postavljena očekivanja pa nas stvarnost uspijeva iznova pozitivno iznenaditi. A možda smo svi mi pomalo slični našim sportašima pa nam treba dobar izazov da sami sebi pokažemo za što smo sposobni. Kada čitav život provedete u Hrvatskoj, te uspjehe lako previdite ili uzmete zdravo za gotovo. Ti se uspjesi u očima svijeta danas registriraju kao atraktivna zemlja koju vrijedi posjetiti i kao zajednica borbenih ljudi sposobnih uspjeti i onda kada su izgledi protiv njih. Maruška Vizek za tportal


28.07.2025. (14:00)

Filter, festival i feta sir – recept za globalni hit

Hrvatska je nova meka za digitalne nomade s ring lightom

Hrvatska postaje top destinacija među mladima, osobito generacijom Z, zahvaljujući predivnoj estetici, povoljnim cijenama, festivalima i sigurnom okruženju. Trendovi poput Croatia is calling i hot girl summer uz podršku influencera poput iShowSpeeda i Alix Earle dodatno pojačavaju hype. Mladi dolaze po Instagram kadar, autentično iskustvo i digitalni detoks – sve to uz pristupačne letove i atmosferu “živi kao lokalac”. Index

08.04.2025. (01:00)

Instagram je nagovorio, Hrvati je zadržali (i nahranili do suza)

Novinarka Business Insidera: Bila sam u 26 država, nijedna me nije oduševila kao Hrvatska

Putnica koja je gotovo preskočila Hrvatsku na svom europskom putovanju otkrila je zemlju iz snova. Od spaghettina s dagnjama u Hvaru do crnog njoka u Splitu, svaki zalogaj i osmijeh domaćina ostavili su snažan dojam. Iako poznata kao lokacija snimanja serije “Igre prijestolja”, Hrvatska ju je iznenadila prirodnim ljepotama, opuštenom atmosferom i autentičnim gostoprimstvom. Najveće iznenađenje? Da najbolju tjesteninu nije pojela u Italiji. Nakon Plitvica, plaža i maslinovog ulja, Hrvatska je postala vrhunac njezina putovanja. Business Insider

07.04.2025. (13:00)

Na svjetskoj političkoj karti smo za njih premali

Starešina: Hrvatski je vanjskopolitički manevarski prostor vrlo sužen

Unatoč neugodnom dojmu Milanovićevu riječ gotovo nitko u zapadnome političkom svijetu ne uzima ozbiljno, gotovo nikakve kontakte ondje nema, a i istočnome nije od osobite djelatne pomoći. Koliko je poznato, ni Donald Trump ne započinje dan čitanjem Plenkovićevih mirovnih poruka i preporuka. Svojom političkom težinom Hrvatska ne ulazi ni u onaj drugi krug europskih država koje bi eventualno mogle utjecati na neke uvjete američko-ruskoga mirovnog aranžmana za Ukrajinu. To znači da hrvatska vanjska politika u vojnopolitičkim aspektima mirovnog procesa treba slijediti mainstream NATO-a. U tom je kontekstu deklaracija Hrvatske, Albanije i Kosova korak u pravom smjeru. Višnja Starešina za Lider.

25.03.2025. (18:00)

Slušaj profesora kad ti kaže

Ljubo Jurčić: Hrvatska je u EU-u kao Kosovo u Jugoslaviji

Naša ekonomska politika, fiskalna i monetarna, uništavala je hrvatsku proizvodnju, i industrijsku i poljoprivrednu, dvije temeljne djelatnosti koje daju perspektivu i kvalitetu života i dohotka. U doba kad nestaje plodnog tla, u Hrvatskoj betoniramo plodne njive za skladišta strane robe. To može samo lud čovjek. Bog nam je dao turizam, koji smo prepustili spontanom razvoju i uništili neozbiljnim i neodgovornim pristupom. Prije 20 godina raspolagali smo s 20 posto hotelskog smještaja o kojem ovisi kvalitetan turizam i umjesto da taj postotak dižemo na 50, uradili smo suprotno. Plus financijska sredstva iz EU-a, ali čak bi i s tim novcem bili u minusu ili, u najboljem slučaju, na nuli da se nije, nažalost, desio potres. I sad smo došli u situaciju da imamo višak novca i čak ne znamo kud ćemo s njim. Nismo izgradili državu, nemamo državnu strukturu, samo političare koji se slikaju s državnim grbom. Ljubo Jurčić za Novosti.

26.01.2025. (13:00)

Možda nismo dobri u sprintu, ali u maratonu vas dostižemo, fantje

Hrvatska bilježi brz gospodarski rast i smanjuje zaostatak za Slovenijom

Dok je 1995. bila na 45,2% prosjeka EU-a, a Slovenija na 76,6%, danas su brojke znatno bliže: Hrvatska na 76,6%, Slovenija na 91,8%. Međutim, dugoročni napredak Hrvatske ovisit će o provođenju reformi u pravosuđu, javnoj upravi i obrazovanju te privlačenju investicija. Iako Slovenija ima prednosti poput razvijenije industrije, visoki porezi i spora podrška inovacijama koče njezin rast. S trenutnim tempom, Hrvatska bi mogla sustići Sloveniju za 15 do 20 godina. Do tada, šale na račun Slovenije ostaju sigurna opcija. Lider

02.01.2025. (08:00)

Ni sami se ne bismo tako lijepo opisali

Pet stvari koje Paul Bradbury najviše voli u vezi Hrvatske

Iako u novom videu ponavlja što je rekao prije, to je samo početak novog serijala najpoznatijeg Britanca s hrvatskom adresom: najviše mu se sviđa sigurnost i činjenica da je velika vjerojatnost da ćete pronaći ono što izgubite. Druga stvar je različitost u kulturi i držanje tradicije. Kao primjer navodi Vinkovačke jeseni. Sviđa mu se i ležerniji stil života, prvenstveno u Dalmaciji, gdje je živio dobar dio života u Hrvatskoj. Sviđa mu se i gastronomija, domaći i prirodni te svježi proizvodi. Peta stvar je priroda, od nacionalnih parkova do planina, plaža i mora.

13.12.2024. (20:00)

Malo manje tog turizma, molim

Izazovi 21. stoljeća zahtijevaju fleksibilnu i inovativnu strategiju

Europa se suočava s energetskom krizom, sporijom inovacijom i birokratskim utegom, dok Hrvatska ovisi o turizmu. Potrebne su promjene: diverzifikacija ekonomije, ulaganje u inovacije i razvoj vještina za nove tehnologije. Ključno je da Hrvatska postane aktivan sudionik europske ekonomije, a ne samo promatrač. Iako izazovi rastu, oni donose prilike za transformaciju u otpornu i konkurentnu ekonomiju. Uz jasnu strategiju i suradnju, možemo izgraditi prosperitetnu budućnost kao dio snažne, ujedinjene Europe. Lider

25.11.2024. (18:00)

Optimizam u tragovima, pesimizam na litre

Hrvatska vs. Srbija: Je li čaša napola puna ili napola prazna?

Maruška Vizek za tportal, inspirirana panelom o ekonomskim izazovima jugoistočne Europe, analizira razlike između Hrvatske i Srbije. Hrvatska, usprkos pesimističnom narativu, bilježi znatan napredak u gospodarstvu, institucijama i međunarodnim integracijama, dok Srbija stagnira u institucionalnom razvoju. Povijesne, političke i kulturne razlike doprinijele su divergentnim putevima, ali korupcija ostaje zajednički izazov. Autorica poziva na podršku demokratskim procesima i vladavini prava, ističući da i skandali poput najnovijeg u zdravstvu ukazuju na napredak, a ne isključivo na pad. Pitanje je hoćemo li iz afere u aferu vidjeti proces čišćenja ili dokaz da ama baš ništa ne valja.

11.08.2024. (10:00)

Da je barem svima tako, dragi naš Paule

Paul Bradbury ponovno oduševljen Hrvatskom, vratili su mu laptop koji je ostavio na klupi

Najpoznatiji Britanac s hrvatskom adresom ispričao je kako ga je neki dan iznenadio poziv zagrebačke policije. Javili su mu da se kod njih nalaze njegov laptop i torba za laptop. Paulu ispočetka ništa nije bilo jasno, no naposljetku je ispričao lijepu priču o Hrvatima. Morao sam objasniti da su prije odlaska u Zagreb laptop i torba za laptop doslovno bili dio mog stila, modni dodaci. Nigdje nisam izlazio bez njih, no otkako sam se preselio u Zagreb, nikad nisam uzimao laptop sa sobom. No jučer sam napravio iznimku, imao sam sastanak i morao sam nešto pokazati. Usput sam popio pivo s prijateljima i krenuo kući oko ponoći. Sjeo sam na klupu da provjerim poruke i ostavio torbu s laptopom. Našao ga je jedan momak imena Nikola i odvezao ga na policiju. Ja sam morao potom potpisati nekoliko papira i reći što se još nalazilo u torbi osim laptopa kako bi bili sigurni da je laptop moj – kaže Paul naglasivši da je ovo jako dobar primjer “onoga što se svaki dan događa u Hrvatskoj”. Index

30.07.2024. (13:00)

Oi, mate. You got a loicense for that?

UK upozorava svoje građane koji putuju u Hrvatsku: zaostale mine iz rata, mogući seksualni napadi u taksijima…

UK je na službenoj stranici koja okuplja informacije iz svih državnih ministarstava objavilo informacije i upozorenja za svoje građane koji putuju u Hrvatsku: stopa zločina je niska i nasilni su zločini rijetki. Upozorava se na džepare u turističkim područjima, ali i na to da je “turistima u određenim ‘džentlmenskim klubovima’ naplaćivano previše, ponekad u tisućama eura. Posebno se upozorava žene zbog “seksualnih napada u taksijima u Hrvatskoj”. Stoga im se savjetuje da fotografiraju broj taksija nakon ulaska i taj broj pošalju prijatelju ili nekome drugome. Upozoravaju i na mine, vremenske prilike u planinama, kao i visoke kazne u slučaju pijanog ponašanja i vrijeđanja policije. Pijana vožnja brodom ili jahtom nikako ne dolazi u obzir. U lipnju ove godine turisti iz Ujedinjenog Kraljevstva ostvarili su 4 posto noćenja u Hrvatskoj pa je jasno da se radi o važnom tržištu. Index