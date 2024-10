I njegova je pamet shvatila bolnost svojih riječi, ali tamo negdje pet godina nakon jezika

Novak Đoković lepo je i otvoreno pred celim svetom priznao božansku intervenciju i “prisustvo božanskog”, dakle “više sile”, pa samim tim i nepravedno preimućstvo u odnosu na olimpijske protivnike kojima u organizmu nije bilo zabeleženo prisustvo Boga, anđela i ostalih stimulativnih supstanci – priznajući, dapače, da je “to verovatno i presudilo protivnika” – i nikome ništa! Štaviše, isti oni koji su potpaljivali lomaču za vešticu iz Alžira sada su ridali i padali na kolena pred čudesnom snagom vere srpskog tenisera.

Da je, međutim, Imane Kelif sazvala konferenciju za novinare i rekla kako joj je, “najiskrenije, pomogao muški XY hromozom”, kako “veruje u biologiju i veruje da ima viša sila koja ti pomogne u tim trenucima”, da ona to “dosta ozbiljno shvata i u to izuzetno veruje, tako da misli da je to definitivno bilo prisustvo XY hromozoma”, koji je “verovatno i presudio pobednicu” – ceo svet digao bi se na stražnje noge. Ili barem isti onaj svet koji je slavio Novaka Đokovića zbog vere u Boga i prisustva hristozoma u telu. Boris Dežulović za Novosti.