Pjesnici otprije poznati policiji

Rukometni svijet bio je zaprepašten. Nitko nikad na velikom natjecanju nije pucao devedeset pet posto. Nitko nikad Španjolce nije raznio s deset razlike. Rađa li se to nova svjetska sila, pitali su se rukometni stručnjaci, klanjajući se Hrvatima koji su tako već na startu protiv favorita cijelog Eura upisali dva sigurna boda za drugi krug… I što je onda napravilo vodstvo hrvatske reprezentacije? U nedjelju, na dan utakmice drugog kola protiv Austrije, cijela hrvatska rukometna ekspedicija na čelu s izbornikom Goranom Perkovcem pridružila se hrvatskoj zajednici u Mannheimu na svetoj misi u crkvi svetoga Duha, primila blagoslov i svete sakramente, pa se fotografirala sa svećenikom i ministrantima. “Naši rukometaši molili su Duha Božjega da bude s njima”, odao je novinarima kasnije župnik Robert Ružić, uvjeren kako će “uz pomoć Duha Božjeg doći do zlatnog odličja.” Što se dogodilo?! Odakle da počnem? Kaže Boris Dežulović za N1 da je slično bilo i prije osam godina. Bog ne radi. Isus, Gospa i Duh Sveti ne rade. Jednostavno, ne ferceraju. Ili je dakle to – ili Nebesa ne rade – ili ipak rade, ali iz nekog razloga ne vole Hrvate. Trećeg objašnjenja nema…