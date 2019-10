Jao, baš si lijepo lažemo

– Što ako su napadači bili huligani iz Berna? Švicarski navijači su nadaleko zloglasni huligani – pita Plenković.

– ‘Majku vam jebem, gledate Zvezdu’ – polako je ponovio tužitelj. – Na čistom, hm, hrvatskom.

– To i dalje ništa ne znači. Možda je to hrvatski kafić, možda su napadači bili ljuti što Hrvati gledaju Zvezdu?

Od riječi do riječi je Boris Dežulović za Novosti zabilježio razgovor premijera i okružnog državnog tužitelja u vezi slučaja Uzdolje.