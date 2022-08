Zocky Gervais i smisao za zdravi humor

“Bili libar” je veličanstven priručnik za nogometne lunatike, a lunatik ga je i napisao. Katalog navijačkih brutaliteta i igračkih poraza Boris Dežulović je sažeo na 15 stranica i u njemu će sociolozi i psiholozi fenomena navijanja naći najbolju građu za fenomen euforije, normalizacije euforije, razočaranja u već unaprijed gotovu stvar, ta građu za kletvu i zakletvu. To poglavlje se završava nezaboravnim iskazom koji najbolje oslikava dušu nogometnog ovisnika Dežulovića: “moja noga sve rjeđe više nikad ne kroči na Poljud”. Pisana s poznavanjem, iskreno, bez petljanja i političke korektnosti, knjiga je takva da je ruke onoga do koga dođe neće ispuštati dok je oči ne iščitaju do kraja. Znam neke sitne duše, čak i one će je čitati. One na koje opominje Fernando Pessoa: sve je dostojno truda ako duša nije sitna. Sve je u tim poglavljima istinito, čak i ondje gdje nije tačno. Na primjer, da je Hajduku 1976. ukradena titula prvaka: Hajduk je sam kriv što nije pobijedio OFK Beograd. Novosti