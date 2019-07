Dežulović: Ne antifašizmu!

Država je kad negde idemo, pa se lepo obučemo da budemo lepi za državu.’ To je samo jedan od odgovora iz velikog istraživanja koje je šezdesetih godina prošlog stoljeća provedeno među nekoliko hiljada mališana od četiri do četrnaest godina starosti. ‘Izobilje je’, kaže tako jedan mališan, ‘kad majmun stalno jede’, a ‘neimaština’, sasvim logično, ‘kad nemaš maštu’ – prisjeća se svevišnji Boris Dežulović za Novosti dok je čitao ovaj članak Kristine Turčin, a povodom izrade Nacionalne razvojne strategije RH od 2020. do 2030.