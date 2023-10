Zašto, mire?

Zašto je lakše živjeti s mržnjom nego s krivnjom? Zato što su ljudi prije svega lijeni razmišljati. Sigurnije im je ovako, udobnije im je bit u većini u tom toplom i vlažnom krdu jer sve drugo ih inkomodira. Stara je istina i nije osobita mudrost kad kažeš da svaka sloboda u tom smislu, sloboda od te ovisnosti traži hrabrost, to je ključna riječ, traži odgovornost. Ljudi se boje preuzeti odgovornost. Zato su ljudi robovi predrasuda, ustanovljenih istina, dogmi, svejedno je li to dogma o nepogrešivosti Komunističke partije ili rimskog pape. Mi volimo dogme, jer nas one oslobađaju odgovornosti da preuzmemo stvari u svoje ruke, priča Boris Dežulović povodom predstavljanja novog romana Život i snoviđenja neustrašivog žohara Zaštomira, za HRT.