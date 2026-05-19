A da, malo za promjenu, slušamo znanstvenike?

Na stranu sad slaboumna prijetnja američkog ministra energetike, koji poput detroitskog uličnog razbojnika iz 1926. izvodi hrvatskog blagajnika na terasu hotela Palace i pokazuje na dubrovačke zidine, pa žvačući čačkalicu kaže, “imate divan mali gradić, ne bi li bila šteta da mu se nešto dogodi?” Uostalom – pamet ne smeta američkoj administraciji, pa što bi smetala nama? – zamislimo: zajebala dakle Iranska revolucionarna garda i inspektore UN-a i Ameriku i cijeli svijet, pa u svega godinu dana, otkako je ono Donald Trump svečano objavio da je uništio iranski nuklearni program, obnovila pogone i proizvela deset lijepih, debelih nuklearnih glava.

Poznajući geostratešku pamet Donalda Trumpa i njegova kabineta, ja uopće nisam siguran da ministar Wright nije siromah stvarno mislio kako dolazi u Kraljev grudobran, na samit inicijative Sedam kraljevstava. Ili Četrnaest vatri, ili Pet kraljeva, ili koliko čega već. Da, točno, Tri mora. Cersei Lannister-Kitarović, sad se sjetio. Boris Dežulović za Novosti.