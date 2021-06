Ljut k'o ris

Cijela nova ekonomija samo je industrija umjetnih potreba i ovisnosti, a na njih je mnogo jednostavnije navući malog kretena, nego njegove roditelje. Najbolja stvar s „mladima od šesnaest do dvadeset četiri“ pri tom čak i nije to što je riječ o samoobnovljivom i nepresušnom resursu: najbolje je to što oni s dvadeset pet, jednom navučeni i uspješno lobotomizirani, odbijaju napustiti kult. Kad je svijet tako dovršen kao šareni dječji dućan, kult vječnog djetinjstva nije bio proizvod poslovne strategije svjetske industrije dječje zabave, već njena sjajna posljedica, piše Dežulović za slovenski portal Dnevnik, a Lupiga ga prevodi.