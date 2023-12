Čist žiro-račun, duga ljubav

Kako je, naime, atrofijom društvene važnosti medija izumro i svaki njihov marketinški i agitacijsko-propagandni kapacitet – te su se stvari preselile na istinski gledane i čitane društvene mreže – mediji su se na svome historijskom kraju sveli na kokošarsko džeparenje iz europskih fondova i državnog budžeta, preko raznih Janafa, Hrvatskih voda, Fondova za nuklearnu energiju i kojekakvih operativnih programa za konkurentnost, koheziju i ostale kurce-palce. Od novinara, urednika i vlasnika, kako vidite, odavno se više ne traži ni lojalnost ni podrška ni naručeni tekst, nema više nikakvog smisla ni potrebe, jer to ionako nitko ne čita: traži se samo žiro-račun i šema da se šezdeset hiljada eura iz nekog europskog fonda i budžeta za vidljivost javnih politika – što god to značilo – provede kroz knjigovodstvo i podijeli između ministra i njegovog savjetnika s jedne, te vlasnika medija i novinara s druge strane. Godinama već – sve od slavne afere Fimi Media – preostali novinski entuzijasti i istraživači pišu o tom golemom odljevu javnog novca, ali njih nitko ne čita: te stvari, to svatko zna, elitama ionako služe samo da odvrate pažnju s pravih, istinskih problema, čipova u cjepivima, HAARP-a, chemtrailsa, 5G antena za manipulaciju ljudskom svijesti i podzemne pedofilske kabale ljudi-guštera. Boris Dežulović za Novosti.