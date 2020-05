Republika Matrix

Ako je struka rekla da je svaki izlazak iz propisane samoizolacije pokušaj ubojstva vatrenim oružjem, odnosno pucanje iz puške u trgovačkom centru, dakle klasični terorizam – pače, bioterorizam – onda je to jednako i dva mjeseca kasnije. I kad struka danas kaže kako ‘ne bi trebalo biti problema’ da na izborima glasaju čak i ljudi kojima je propisana obavezna samoizolacija, to ne znači da oni više nisu teroristi i ubojice: to samo znači da teroristi i ubojice na izborima nisu problem – logično zaključuje Boris Dežulović iz riječi članova Stožera.