Dugo toplo ljeto, prva epizoda

Prema dugoročnoj prognozi, koju je objavio AccuWeather, tijekom ljeta će se Europom širiti vrućine s padalinama ispod prosjeka. Prosječne temperature u kontinentalnoj Hrvatskoj bit će od 19 do 21 Celzijev stupanj u lipnju, odnosno 21 do 25 °C u srpnju. Nešto veće temperature za očekivati su u Dalmaciji. U jugozapadnoj i jugoistočnoj Europi vladat će vrućine, gdje će se temperature kretati od 21 do 26 °C u lipnju, odnosno 26 do 34 °C u srpnju. U kolovozu će vladati postepeni pad temperatura. Za očekivati su i povremena olujna nevremena.