William Willet, građevinar iz Londona, jahao je jednog ljetnog jutra 1905., kad mu je palo na pamet da je šteta što su ljudima na prozorima zavjese i dalje navučene, iako je počeo dan. Iako su tadi veće iskoristivosti Sunčeve svjetlosti vrijeme pomicali još i stari Rimljani, Willet je prvi u moderno doba kojem je ideja o pomicanju vremena uspjela proći, i to zato što je usred Prvog svjetskog rata Britanija morala štedjeti na ugljenu, a sličan zakon prošao je u Njemačkoj, piše BBC. No danas postoje teorije da nas to pomicanje vremena – ubija.