Ono kad ti je kvart nekad bio u Alpama

Znanstvenici sa Sveučilišta u Utrechtu nadogradili su alat Paleolatitude, koji omogućuje praćenje geološke povijesti bilo koje lokacije od doba Pangeje. Analizom magnetskih signala u stijenama, model precizno rekonstruira kretanje tektonskih ploča, uključujući i “izgubljene kontinente” poput Argolanda i Velike Adrije, koji su danas skriveni ispod planinskih lanaca. Iako primarno namijenjen paleobiolozima za povezivanje fosila s drevnim klimama, ovaj besplatni online alat sada svima omogućuje da saznaju na kojoj su se zemljopisnoj širini nalazili njihovi domovi dok su planetom vladali dinosauri. Interesting Engineering