Dijeli se 634 milijuna kuna iz fondova EU-a za mikro, male i srednje poduzetnike

Domaća komunalna vodovodna poduzeća razmišljaju o tome da privremeno obustave rad na projektima vodno-komunalnih projekata financiranih iz fondova Europske unije zbog “gorućih problema u provođenju tih projekata”. Jutarnji neslužbeno doznaje da su neka komunalna poduzeća u većim gradovima, od Rijeke do Splita, već sasvim odustala ili znatno usporila te projekte zbog toga što ih je strah od plaćanja penala zbog pogrešaka u provođenju javne nabave i projekata za koje, tvrde, nisu odgovorni. Zbog tih penala bi moglo doći ili do stečajeva nekih poduzeća ili do poskupljenja vode za građane, stoga traže od države da preuzme dio troškova tih “financijskih korekcija”.