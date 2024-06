Kako i ne bi kad im ove godine dolazi John Wick

Pokazalo se da je produkcijski puno zahtjevnije poslije godine neodržavanja, u vrijeme velike inflacije, ponovno pripremati festival nego nakon dvije godine neodržavanja zbog pandemije. Prilično smo iscrpljeni, no veseli nas to što će ogroman posao od gotovo dvije godine uskoro biti realiziran. INmusic nije u vlasništvu korporacije koja lakše dolazi do izvođača jer može ponuditi nastupe na velikom broju svojih festivala te da nema takvo financijsko zaleđe koje pokriva velik financijski rizik što ga podrazumijeva organizacija međunarodno etabliranog glazbenog festivala. Dakle neovisan festival djeluje u daleko rizičnijem poslovnom okružju, no ima slobodu kreirati program koji nije podređen profitnom korporativnom interesu – kaže Zoran Marić za tportal. Tema postoji i na Forumu.