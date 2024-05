Nije samo za bildere

Pretilost je postala globalna epidemija, s milijardama ljudi diljem svijeta koji pate od prekomjerne težine. Pretilost stvara ogromne društvene i ekonomske troškove u vidu medicinskih tretmana, izgubljenih radnih sati i smanjene produktivnosti. Neki dijelovi svijeta suočavaju se s paradoksalnim problemom prekomjerne težine i nedostatkom pristupa zdravoj hrani. Zato je važno educirati ljude o zdravom načinu života, promovirati pristup zdravoj hrani i poticati redovitu tjelesnu aktivnost kako bi se smanjili rizici povezani s ovim globalnim problemom. Monitor donosi prijedlog tjednog režima tjelovježbe, ali i uravnoteženi plan zdrave prehrane. Na Twitteru motivacija za one koji vole utrke.

If they had this at my gym, I’d be there every day 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/gLMzT3di89

— Rudra 💜 (@invincible39) March 17, 2024