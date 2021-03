Analitičar Ekonomskog laba raščlanjuje javnu raspravu oko mjera proti korone (Rudan, Lauc, Bakić, Đikić itd.): Optimisti će istaknuti da je demokracija putem društvenih mreža u ovoj pandemiji razvijena do razine koja daleko premašuje uobičajenu tviter-telegrafiju i fejsbuk-pljuvačnicu i zafrkanciju. Međutim, ako ćemo biti realni, zapravo smo gledali ragbi utakmicu na pljusku kiše, u kojoj je koristan sadržaj često bio prekriven blatom. Igrači su se često valjali ne ostajući jedan drugome dužni. Nekome je to možda zabavno, smiješno, no po meni je to još jedan znak slabosti institucija. Kaljuža od javne rasprave, tj. kulturni rat kojem smo bili svjedoci, zapravo je nastala kao zamjena za ono što se trebalo raditi u institucionalno uređenom procesu, uz ulaganje velikih napora u stjecanje povjerenja javnosti na temelju širenja relevantnih informacija.