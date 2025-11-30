Naš naklon

Redford, koji je slavan po ulogama u klasicima poput Butch Cassidy and the Sundance Kid i All the President’s Men te je oživio američku nezavisnu kinematografiju kao jedan od osnivača Sundance Film Festivala, umro je u utorak ujutro u svom domu u Utahu. Rođen kao Charles Robert Redford Jr. 18. kolovoza 1936. u Santa Monici u Kaliforniji, bio je jedan od najvažnijih i najsvestranijih američkih filmskih umjetnika druge polovice 20. stoljeća. Bio je poznat kao glumac, redatelj i producent, a njegova karijera bila je duga više od šest desetljeća. Redford se isprva pojavljivao na televiziji i u kazališnim predstavama, a širu je pozornost privukao ulogom u broadwayskoj predstavi Sunday in New York 1961. Prvi značajniji filmski uspjeh postigao je ulogom u komediji Barefoot in the Park (1967) s Jane Fondom, a svjetsku slavu stekao je već spomenutim vesternom Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969) u kojem je glumio zajedno s Paulom Newmanom. Film je postao kultni klasik i otvorio mu vrata u svijet najvećih holivudskih produkcija. Index, tportal… od njega se opraštaju i na Forumu