Naš naklon

Dodijeljene Nagrade hrvatskog glumišta: Cvitković i Osmanović pripala priznanja za svekoliko djelovanje
U Hrvatskom narodnom kazalištu svečano su dodijeljene Nagrade hrvatskog glumišta. Branka Cvitković i Almira Osmanović nagrađene su za svekoliko umjetničko djelovanje. Najboljom dramskom predstavom proglašene su “Drvene ptice”, a Ivan Plazibat osvojio je nagradu za najbolje redateljsko ostvarenje. Među glumačkim nagradama istaknuli su se Dijana Vidušin i Vedran Mlikota, dok je mjuzikl “Six” osvojio priznanje za najbolju operetu/mjuzikl. U baletu je trijumfirao “Hamlet” Lea Mujića. Teatar Poco Loco nagrađen je za izniman doprinos kazališnoj umjetnosti, a niz mladih umjetnika dobio je posebna priznanja. Novi list