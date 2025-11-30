Naš naklon

Dodijeljene Nagrade hrvatskog glumišta: Cvitković i Osmanović pripala priznanja za svekoliko djelovanje - Monitor.hr
Dodijeljene Nagrade hrvatskog glumišta: Cvitković i Osmanović pripala priznanja za svekoliko djelovanje

U Hrvatskom narodnom kazalištu svečano su dodijeljene Nagrade hrvatskog glumišta. Branka Cvitković i Almira Osmanović nagrađene su za svekoliko umjetničko djelovanje. Najboljom dramskom predstavom proglašene su “Drvene ptice”, a Ivan Plazibat osvojio je nagradu za najbolje redateljsko ostvarenje. Među glumačkim nagradama istaknuli su se Dijana Vidušin i Vedran Mlikota, dok je mjuzikl “Six” osvojio priznanje za najbolju operetu/mjuzikl. U baletu je trijumfirao “Hamlet” Lea Mujića. Teatar Poco Loco nagrađen je za izniman doprinos kazališnoj umjetnosti, a niz mladih umjetnika dobio je posebna priznanja. Novi list


10.10. (19:00)

Oscar sendviča vrijedan

Kidman i Urban zarađuju po 100.000 $ mjesečno, DiCaprio za isti film dobio 5 milijuna više od Lawrence

Nicole Kidman podnijela je zahtjev za razvod od Keitha Urbana nakon 19 godina braka, otkrivši da oboje zarađuju više od 100.000 dolara mjesečno i da neće plaćati alimentaciju. Njihov slučaj potaknuo je novi val rasprava o glumačkim honorarima – od Jennifer Lawrence, koja je bila plaćena manje od DiCaprija, do Jonaha Hilla i Cate Blanchett, koji su na nekim ulogama radili gotovo besplatno. Christian Bale kaže da je za Američki psiho bio plaćen “apsolutni minimum”, a Djimoun Hounsou tvrdi da ima financijskih problema i da je uglavnom za svoj rad potplaćen. Glumci iz trilogije Gospodara prstenova kažu da se nitko od njih nije obogatio radeći na tome. Hollywood tako opet dokazuje da slava ne jamči jednaku plaću – ponekad čak ni sendvič. Index

01.10. (19:00)

Disclaimer: Nijedna osoba nije ozlijeđena tijekom snimanja

Holivudski sindikat glumaca osuđuje stvaranje glumaca umjetnom inteligencijom

Nedavan debi “glumice” stvorene umjetnom inteligencijom (AI), nazvane Tilly Norwood, i hvalisanje njenih proizvođača o zanimanju filmskih studija za nju, pokrenuo je kritike sindikata glumaca SAG-AFTRA, koji je osudio zamjenu ljudskih izvođača “sintetikom”. Službeno predstavljanje Tilly Norwood sastojalo se od 20-sekundne pojave izmišljenog, ali uvjerljivog lika u 20-im godinama koji ne sliči nijednoj stvarnoj zvijezdi, u kratkoj parodiji o stvaranju televizijske serije umjetnom inteligencijom. Iako se sposobnost stvaranja uvjerljivog dugometražnog filma umjetnom inteligencijom još uvijek smatra dalekim, sindikat očito izražava strah prema onome što tek može doći. HRT… A mi se prisjećamo filma s Al Pacinom iz 2002 godine koji se bavi upravo – tom temom.

16.09. (17:00)

Holivudski zlatni dečko, posljednji put

U 90. godini umro legendarni glumac Robert Redford

Redford, koji je slavan po ulogama u klasicima poput Butch Cassidy and the Sundance Kid i All the President’s Men te je oživio američku nezavisnu kinematografiju kao jedan od osnivača Sundance Film Festivala, umro je u utorak ujutro u svom domu u Utahu. Rođen kao Charles Robert Redford Jr. 18. kolovoza 1936. u Santa Monici u Kaliforniji, bio je jedan od najvažnijih i najsvestranijih američkih filmskih umjetnika druge polovice 20. stoljeća. Bio je poznat kao glumac, redatelj i producent, a njegova karijera bila je duga više od šest desetljeća. Redford se isprva pojavljivao na televiziji i u kazališnim predstavama, a širu je pozornost privukao ulogom u broadwayskoj predstavi Sunday in New York 1961. Prvi značajniji filmski uspjeh postigao je ulogom u komediji Barefoot in the Park (1967) s Jane Fondom, a svjetsku slavu stekao je već spomenutim vesternom Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969) u kojem je glumio zajedno s Paulom Newmanom. Film je postao kultni klasik i otvorio mu vrata u svijet najvećih holivudskih produkcija. Index, tportal… od njega se opraštaju i na Forumu

22.07. (18:00)

Prvo flop, onda kult - i Zlatna malina zna zabrljati

Filmske uloge koje su kritičari ismijali, a danas ih smatramo odličnima

Mnoge su glumačke izvedbe isprva dočekane na nož, da bi s vremenom stekle priznanje i kultni status. Collider donosi listu deset uloga – od Shelley Duvall u Isijavanju, Georgea Lazenbyja kao Jamesa Bonda do Princea kao Christophera Tracyja u Under The Cherry Moon i Haydena Christensena kao Anakina – koje su doživjele potpunu kritičku preobrazbu. Nekad ismijavani, danas su simboli jedinstvenog stila, složenosti ili pak anticipacije budućih trendova. Index

22.07. (01:00)

Hladain ko špricer Delon

Rašeta o retrospektivi filmova Alaina Delona: Nepokoreni gad

Retrospektiva filmova Alaina Delona na Trećem započela je zanimljivim izborom manje poznatog filma poznatog glumca. U “Zbogom, prijatelju” dvojica muškaraca namjerno ostaju zaključani u trezoru tri dana i tri noći. Zapamćen je po ulogama koje je ostvario u briljantnim krimićima JeanPierrea Melvillea kao što su “Samuraj”, “Policajac” i “Crveni krug”. U njima je glumio ledenog, bezosjećajnog junaka. Bio je sjajan glumac i veliki profesionalac. Politički je bio izraziti desničar, obožavao je Jean-Marie Le Pena, oružje i pse. Boris Rašeta se osvrće na TV tjedan za Novosti.

04.07. (11:00)

R.I.P. Mr Blonde...

Preminuo legendarni glumac Michael Madsen

Slavni američki glumac najpoznatiji po ulogama u filmovima Quentina Tarantina, preminuo je u 68. godini života od posljedica srčanog zastoja. Madsen je ostavio neizbrisiv trag u filmskoj povijesti portretirajući karizmatične i opasne likove, a najviše ga pamtimo kao Vica Vege, poznatijeg kao Mr. Blonde, u kultnom Tarantinovom filmu ‘Reservoir Dogs’. S Tarantinom je surađivao i na filmovima ‘Kill Bill’ (kao Budd), ‘The Hateful Eight’ i ‘Once Upon a Time in Hollywood’. tportal

02.04. (11:00)

Počivao u miru

Umro američki glumac Val Kilmer

Kilmer je postao poznat ulogom Icemana u filmu Top Gun, a glumio je i Jima Morrisona u The Doors, Doca Hollidaya u Tombstoneu, te Batmana u filmu Batman Forever. Rođen je 1959. u Los Angelesu, a sa 17 godina postao je jedan od najmlađih primljenih na prestižni glumački program na Julliardu. Počeo je u komediji Top Secret! Jima Abrahamsa i braće Zucker, a nakon Top Guna i Doorsa proslavile su ga uloge u filmovima Heat i Svetac. Devedesetih je bio jedan od najplaćenijih glumaca, no pratila ga je reputacija teškog i svadljivog karaktera na setu. Uzrok smrti bila je upala pluća. Imao je 65 godina. Posljednja uloga mu je bila u Top Gun: Maverick iz 2022. godine. HRT… opraštaju se od njega i na Forumu. tportal o turbulentnom ljubavnom životu…

07.02. (19:00)

Glumci na Lynchev način – između genijalnosti i ludila

Najbolje uloge u filmovima Davida Lyncha

  • Richard Farnsworth – The Straight Story (1999.)
    Umiljati čiča na kosilici, emotivno remek-djelo
  • Dennis Hopper – Blue Velvet (1986.)
    Frank Booth – luđak nad luđacima, strava i užas u najčistijem obliku
  • Jack Nance – Eraserhead (1977.)
    Kultno lice, nadrealna frizura, simbol Lynchova svijeta nelagode
  • Robert Blake – Lost Highway (1997.)
    Misteriozni čovjek – scena koja ledi krv u žilama i definira jezu
  • Laura Dern – Inland Empire (2006.)
    Lynchova muza, majstorica transformacije, neprepoznatljiva i hipnotična
  • Nicolas Cage – Wild at Heart (1990.)
    Totalni Cage – jakna, ludilo, sloboda i srce na dlanu
22.06.2024. (21:00)

Approved

Top pet glumačko-redateljskih suradnji

  • 5. Redatelj Werner Herzog – glumac Klaus Kinski: Aguirre, the Wrath of GodNosferatu the VampyreWoyzeckFitzcarraldoCobra Verde
  • 4. Redatelj Martin Scorsese – glumac Robert De Niro: Taxi Driver, New York, New York, MEan Streets, Raging Bull, King of Comedy, Goodfellas…
  • 3. Redatelj John Huston – glumac Humphrey Bogart: Maltese Falcon, Key Largo, The African Queen…
  • 2. Redatelj John Ford – glumac John Wayne: Salute, Man Without Women, Fort Apache, 3 Godfathers, Rio Grande, The Man Who Shot Liberty Valance…
  • 1. Redatelj Akira Kurosawa – glumci Toshiro Mifune i Takashi Shimura: Sedam samuraja, Drunken Angel, Idiot, Ikiru, Yojimbo…