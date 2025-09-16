Holivudski zlatni dečko, posljednji put

Kad govorimo o Sutherlandovom glumačkom rasponu, dovoljno je reći da je u karijeri glumio Krista, Casanovu, Gauguina i Homera Simpsona. Dobro, ne onog animiranog Homera Simpsona, ali možda je upravo ime njegovoga lika u satiri “The Day of the Locust” poslužilo kao inspiracija za blesavog pater familiasa iz Springfielda. Isto kao što je “Johnny Got His Gun”, antiratna drama socijalističkog scenarista i redatelja Daltona Trumba o vojniku kojemu nagazna mina oduzima udove, vid i sluh, a u kojoj Sutherland glumi Isusa, vjerojatno nadahnula Jamesa Hetfielda iz Metallice da napiše sumorni klasik “One” s albuma “…And Justice for All”. Do kraja karijere Sutherland će uglavnom igrati karakterne uloge, a mnoge od njih bile su izrazito efektne unatoč kraćem pojavljivanju na ekranu.

Njegov sin Keifer najbolje je opisao ovog vječnog Oddballa – u izvornom smislu riječi, ekscentrika, nekoga tko je drugačiji – u svojoj jučerašnjoj objavi na društvenim mrežama: “Nikad nije posustao pred ulogom, bila ona dobra, loša ili ružna. Volio je ono što je radio i radio je ono što je volio, i više se ne može tražiti od života. Živio je dobro.” Ravno do dna