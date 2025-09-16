U 90. godini umro legendarni glumac Robert Redford - Monitor.hr
Danas (15:00)

Holivudski zlatni dečko, posljednji put

U 90. godini umro legendarni glumac Robert Redford

Redford, koji je slavan po ulogama u klasicima poput Butch Cassidy and the Sundance Kid i All the President’s Men te je oživio američku nezavisnu kinematografiju kao jedan od osnivača Sundance Film Festivala, umro je u utorak ujutro u svom domu u Utahu. Rođen kao Charles Robert Redford Jr. 18. kolovoza 1936. u Santa Monici u Kaliforniji, bio je jedan od najvažnijih i najsvestranijih američkih filmskih umjetnika druge polovice 20. stoljeća. Bio je poznat kao glumac, redatelj i producent, a njegova karijera bila je duga više od šest desetljeća. Redford se isprva pojavljivao na televiziji i u kazališnim predstavama, a širu je pozornost privukao ulogom u broadwayskoj predstavi Sunday in New York 1961. Prvi značajniji filmski uspjeh postigao je ulogom u komediji Barefoot in the Park (1967) s Jane Fondom, a svjetsku slavu stekao je već spomenutim vesternom Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969) u kojem je glumio zajedno s Paulom Newmanom. Film je postao kultni klasik i otvorio mu vrata u svijet najvećih holivudskih produkcija. Index, tportal… od njega se opraštaju i na Forumu


22.07. (16:00)

Prvo flop, onda kult - i Zlatna malina zna zabrljati

Filmske uloge koje su kritičari ismijali, a danas ih smatramo odličnima

Mnoge su glumačke izvedbe isprva dočekane na nož, da bi s vremenom stekle priznanje i kultni status. Collider donosi listu deset uloga – od Shelley Duvall u Isijavanju, Georgea Lazenbyja kao Jamesa Bonda do Princea kao Christophera Tracyja u Under The Cherry Moon i Haydena Christensena kao Anakina – koje su doživjele potpunu kritičku preobrazbu. Nekad ismijavani, danas su simboli jedinstvenog stila, složenosti ili pak anticipacije budućih trendova. Index

22.07. (01:00)

Hladain ko špricer Delon

Rašeta o retrospektivi filmova Alaina Delona: Nepokoreni gad

Retrospektiva filmova Alaina Delona na Trećem započela je zanimljivim izborom manje poznatog filma poznatog glumca. U “Zbogom, prijatelju” dvojica muškaraca namjerno ostaju zaključani u trezoru tri dana i tri noći. Zapamćen je po ulogama koje je ostvario u briljantnim krimićima JeanPierrea Melvillea kao što su “Samuraj”, “Policajac” i “Crveni krug”. U njima je glumio ledenog, bezosjećajnog junaka. Bio je sjajan glumac i veliki profesionalac. Politički je bio izraziti desničar, obožavao je Jean-Marie Le Pena, oružje i pse. Boris Rašeta se osvrće na TV tjedan za Novosti.

04.07. (11:00)

R.I.P. Mr Blonde...

Preminuo legendarni glumac Michael Madsen

Slavni američki glumac najpoznatiji po ulogama u filmovima Quentina Tarantina, preminuo je u 68. godini života od posljedica srčanog zastoja. Madsen je ostavio neizbrisiv trag u filmskoj povijesti portretirajući karizmatične i opasne likove, a najviše ga pamtimo kao Vica Vege, poznatijeg kao Mr. Blonde, u kultnom Tarantinovom filmu ‘Reservoir Dogs’. S Tarantinom je surađivao i na filmovima ‘Kill Bill’ (kao Budd), ‘The Hateful Eight’ i ‘Once Upon a Time in Hollywood’. tportal

02.04. (11:00)

Počivao u miru

Umro američki glumac Val Kilmer

Kilmer je postao poznat ulogom Icemana u filmu Top Gun, a glumio je i Jima Morrisona u The Doors, Doca Hollidaya u Tombstoneu, te Batmana u filmu Batman Forever. Rođen je 1959. u Los Angelesu, a sa 17 godina postao je jedan od najmlađih primljenih na prestižni glumački program na Julliardu. Počeo je u komediji Top Secret! Jima Abrahamsa i braće Zucker, a nakon Top Guna i Doorsa proslavile su ga uloge u filmovima Heat i Svetac. Devedesetih je bio jedan od najplaćenijih glumaca, no pratila ga je reputacija teškog i svadljivog karaktera na setu. Uzrok smrti bila je upala pluća. Imao je 65 godina. Posljednja uloga mu je bila u Top Gun: Maverick iz 2022. godine. HRT… opraštaju se od njega i na Forumu. tportal o turbulentnom ljubavnom životu…

07.02. (19:00)

Glumci na Lynchev način – između genijalnosti i ludila

Najbolje uloge u filmovima Davida Lyncha

  • Richard Farnsworth – The Straight Story (1999.)
    Umiljati čiča na kosilici, emotivno remek-djelo
  • Dennis Hopper – Blue Velvet (1986.)
    Frank Booth – luđak nad luđacima, strava i užas u najčistijem obliku
  • Jack Nance – Eraserhead (1977.)
    Kultno lice, nadrealna frizura, simbol Lynchova svijeta nelagode
  • Robert Blake – Lost Highway (1997.)
    Misteriozni čovjek – scena koja ledi krv u žilama i definira jezu
  • Laura Dern – Inland Empire (2006.)
    Lynchova muza, majstorica transformacije, neprepoznatljiva i hipnotična
  • Nicolas Cage – Wild at Heart (1990.)
    Totalni Cage – jakna, ludilo, sloboda i srce na dlanu
22.06.2024. (21:00)

Approved

Top pet glumačko-redateljskih suradnji

  • 5. Redatelj Werner Herzog – glumac Klaus Kinski: Aguirre, the Wrath of GodNosferatu the VampyreWoyzeckFitzcarraldoCobra Verde
  • 4. Redatelj Martin Scorsese – glumac Robert De Niro: Taxi Driver, New York, New York, MEan Streets, Raging Bull, King of Comedy, Goodfellas…
  • 3. Redatelj John Huston – glumac Humphrey Bogart: Maltese Falcon, Key Largo, The African Queen…
  • 2. Redatelj John Ford – glumac John Wayne: Salute, Man Without Women, Fort Apache, 3 Godfathers, Rio Grande, The Man Who Shot Liberty Valance…
  • 1. Redatelj Akira Kurosawa – glumci Toshiro Mifune i Takashi Shimura: Sedam samuraja, Drunken Angel, Idiot, Ikiru, Yojimbo…
22.06.2024. (00:00)

Uvijek drugačiji, nikad isti

In memoriam: Donald Sutherland (1935. – 2024.) – vječni Oddball

Kad govorimo o Sutherlandovom glumačkom rasponu, dovoljno je reći da je u karijeri glumio Krista, Casanovu, Gauguina i Homera Simpsona. Dobro, ne onog animiranog Homera Simpsona, ali možda je upravo ime njegovoga lika u satiri “The Day of the Locust” poslužilo kao inspiracija za blesavog pater familiasa iz Springfielda. Isto kao što je “Johnny Got His Gun”, antiratna drama socijalističkog scenarista i redatelja Daltona Trumba o vojniku kojemu nagazna mina oduzima udove, vid i sluh, a u kojoj Sutherland glumi Isusa, vjerojatno nadahnula Jamesa Hetfielda iz Metallice da napiše sumorni klasik “One” s albuma “…And Justice for All”. Do kraja karijere Sutherland će uglavnom igrati karakterne uloge, a mnoge od njih bile su izrazito efektne unatoč kraćem pojavljivanju na ekranu.

Njegov sin Keifer najbolje je opisao ovog vječnog Oddballa – u izvornom smislu riječi, ekscentrika, nekoga tko je drugačiji – u svojoj jučerašnjoj objavi na društvenim mrežama: “Nikad nije posustao pred ulogom, bila ona dobra, loša ili ružna. Volio je ono što je radio i radio je ono što je volio, i više se ne može tražiti od života. Živio je dobro.” Ravno do dna

20.06.2024. (22:18)

RIP

Umro poznati glumac Donald Sutherland, imao je 88 godina

Rođen je u Kanadi, 17. srpnja 1935., a karijera mu je trajala preko 50 godina. Neke od najzapaženijih Sutherlandovih uloga uključuju atipične ratnike iz filmova kao Dvanaestorica žigosanih, M*A*S*H i Zlato za odvažne, ili detektiva iz trilera Klute. U novije vrijeme glumio je u američkoj televizijskoj seriji Dirty Sexy Money, ali i u franšizi Hunger Games. Otac je poznatog glumca Kiefera Sutherlanda, koji je objavio ovu tužnu vijest u emotivnoj objavi. Index

16.06.2024. (20:00)

Kao prst i nokat

Najbolje suradnje glumaca i redatelja, gornja polovica od top 10

10. Redatelj Sergio Leone – glumac Clint Eastwood:

  • A Fistful of Dollars
  • For a Few Dollars More
  • The Good, the Bad and the Ugly

9. Redatelj Ingmar Bergman – glumac Max Von Sydow

  • The Seventh Seal
  • Brink of Life
  • The Magician
  • The Virgin Spring
  • Through a Glass Darkly…

8. Redatelj David Lean – glumac Alec Guinness

  • Great Expectations
  • Oliver Twist
  • The Bridge on the River Kwai
  • Lawrence of Arabia
  • Doctor Zhivago
  • A Passage to India

7. Redatelj John Carpenter – glumac Kurt Russell

  • Elvis
  • Escape from New York
  • The Thing
  • Big Trouble in Little China
  • Escape from L.A.

6. Redatelj Federico Fellini – glumac Marcello Mastroianni

  • 8 1⁄2
  • La dolce vita
  • Roma
  • La citta delle donne
  • Ginger e Fred
  • Intervista