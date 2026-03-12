Osim ako neće biti nekog neočekivanog 'plot twista'

Pojednostavljuje li Netflix dijalog i pripovijedanje u svojim filmovima i TV emisijama kako bi odgovarali publici za koju zna da jedva obraća pažnju? – pita se novinar Deutsche Wellea. Provedite vrijeme pregledavajući Netflixove originalne serije i brzo ćete uočiti određeni obrazac. Likovi opisuju što rade ili osjećaju. Podsjećaju vas na ono što se dogodilo nekoliko trenutaka ranije. Iznose svoje ciljeve i motivacije, u slučaju da ste nešto propustili prvi – ili drugi – put. Fenomen je poznat kao gledanje na “drugom ekranu”, a Netflixovi algoritmi – sposobni pratiti do sekunde kada se gledatelji isključe ili prestanu gledati – izvukli su direktan zaključak: njihova publika je ometena, a sadržaj bi trebao prilagoditi toj distrakciji. Emisije su napisane kako bi preživjele gledanje tokom online kupovine, pregledavanja TikToka ili polu slušanja iz druge sobe…
Veljača u kina donosi pravi emocionalni i žanrovski kaos. Gledat ćemo Margot Robbie u moderniziranim Orkanskim visovima, dok Liam Neeson spašava svijet od – zombi gljiva. Ljubitelji adrenalina moći će uživati u povratku kultnog Vriska i SF trileru Gorea Verbinskog, a oni željni drame u napetoj romansi Alexandera Skarsgårda. Za obiteljski odlazak u kino tu je animirani sportski autsajder GOAT, dok ljubitelje glazbe čeka nikad viđeni Elvis. Od iračkih torti do američkih milijardera, ovaj mjesec nudi sve: od suza i straha do vrhunske akcije. Index
WikiFlix je besplatna online arhiva filmova u javnoj domeni, nastala iz volonterske zajednice Wikipedije. Platforma okuplja više od 4000 filmova s Wikimedia Commonsa, Internet Archivea i YouTubea, koje je moguće legalno gledati, dijeliti i distribuirati bez registracije. U ponudi su klasici poput It’s a Wonderful Life, Metropolis, Nosferatu i Sherlock Jr., ali i manje poznati povijesni filmovi, uključujući Wings, prvi Oscarom nagrađeni film. Sadržaj je djelomično kuriran prema popularnosti i relevantnosti. Tech Crunch, tportal
Objavljene su nominacije za 98. dodjelu Oscara, a lista je prepuna velikih autora, glumačkih imena i ozbiljnih drama. U utrci za najbolji film je deset naslova, dok se u režiji ističu Paul Thomas Anderson, Ryan Coogler i Joachim Trier. Film Sinners, hvaljeni horor Ryana Cooglera, ispisao je povijest postavši prvi naslov s čak 16 nominacija za nagrade Američke filmske akademije (Jutarnji) Slijede One Battle After Another s 13, Sentimental Value (Norveška) s 9, kao i Marty Supreme. Oscari 2026. naginju autorima, mračnijim temama i europskom filmu. Index… zagrijavaju se i na Forumu
U The Holdovers, redatelj Alexander Payne i snimatelj Eigil Bryld stvorili su toplu estetiku ranih 1970-ih potpuno digitalno. Snimano na ARRI Alexa Mini, tim je koristio prilagođene LUT-ove, LiveGrain za realističan šum, digitalni halation i precizno simuliranu gate weave kako bi oponašali karakteristike starog filma. Iako su izbjegli pravu filmsku stock zbog logistike, sve ključne vizualne karakteristike – boja, grain, halation i mehanička “trešnja” kamere – reproducirane su u postprodukciji. Povrh toga, stilizacija scena, snap zoomovi i cross-fadeovi dodatno prizivaju duh 1970-ih, pokazujući da digital može imitirati, ali ne zamijeniti, analogiju. No Film School
Stižu ambiciozne adaptacije poput Wuthering Heights Emerald Fennell i SF spektakla Project Hail Mary s Ryanom Goslingom, dok povratak velikih franšiza donosi Toy Story 5, Dune: Part Three i The Devil Wears Prada 2. Autorsku težinu nose Spielbergov Disclosure Day i Nolanova The Odyssey, a biografski film Michael i nastavak The Social Networka, The Social Reckoning, dodatno podižu očekivanja. 2026. očito nema namjeru biti tiha godina. Journal