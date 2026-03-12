Predviđanja za Oscare: tko će najvjerojatnije ponijeti kipiće - Monitor.hr
Osim ako neće biti nekog neočekivanog 'plot twista'

Predviđanja za Oscare: tko će najvjerojatnije ponijeti kipiće

Glavni favorit večeri prema Ravno do dna je “One Battle After Another”, koji bi mogao osvojiti Oscara za najbolji film, režiju (Paul Thomas Anderson), adaptirani scenarij i montažu. “Sinners” se očekuje kao pobjednik za izvorni scenarij i glazbu, uz šansu u utrci za najbolji film. Michael B. Jordan (“Sinners”) blagi je favorit za najboljeg glumca, iako Timothée Chalamet (“Marty Supreme”) ostaje ozbiljan izazivač. Jessie Buckley (“Hamnet”) vodi za najbolju glumicu, Sean Penn (“One Battle After Another”) za sporednog glumca, a Amy Madigan (“Weapons”) za sporednu glumicu. U tehničkim kategorijama favoriti su “Frankenstein”, “F1” i “Avatar: Fire and Ash”.


15 filmova temeljenih na životnim iskustvima njihovih redatelja

'Televizija kao muzika u liftu'

Netflix sve više dizajnira filmove i serije za gledatelje koji usput gledaju još nešto

Pojednostavljuje li Netflix dijalog i pripovijedanje u svojim filmovima i TV emisijama kako bi odgovarali publici za koju zna da jedva obraća pažnju? – pita se novinar Deutsche Wellea. Provedite vrijeme pregledavajući Netflixove originalne serije i brzo ćete uočiti određeni obrazac. Likovi opisuju što rade ili osjećaju. Podsjećaju vas na ono što se dogodilo nekoliko trenutaka ranije. Iznose svoje ciljeve i motivacije, u slučaju da ste nešto propustili prvi – ili drugi – put.  Fenomen je poznat kao gledanje na “drugom ekranu”, a Netflixovi algoritmi – sposobni pratiti do sekunde kada se gledatelji isključe ili prestanu gledati – izvukli su direktan zaključak: njihova publika je ometena, a sadržaj bi trebao prilagoditi toj distrakciji. Emisije su napisane kako bi preživjele gledanje tokom online kupovine, pregledavanja TikToka ili polu slušanja iz druge sobe…

Kino za svakoga ponešto

Vodič kroz filmsku veljaču: Od klasika do motora i motorki

Veljača u kina donosi pravi emocionalni i žanrovski kaos. Gledat ćemo Margot Robbie u moderniziranim Orkanskim visovima, dok Liam Neeson spašava svijet od – zombi gljiva. Ljubitelji adrenalina moći će uživati u povratku kultnog Vriska i SF trileru Gorea Verbinskog, a oni željni drame u napetoj romansi Alexandera Skarsgårda. Za obiteljski odlazak u kino tu je animirani sportski autsajder GOAT, dok ljubitelje glazbe čeka nikad viđeni Elvis. Od iračkih torti do američkih milijardera, ovaj mjesec nudi sve: od suza i straha do vrhunske akcije. Index

Neki već vježbaju govor, drugi mogu biti sretni što su uopće nominirani

Rang-lista: filmovi nominirani za Oscar 2026.

  • 10. Frankenstein – vizualno raskošan i tehnički besprijekoran, ali narativno jedan od slabijih Del Torovih filmova, s problematično uljepšanim čudovištem.
  • 9. F1 – tehnički impresivan i zvučno moćan blockbuster, no tanak i šablonski scenarij ograničava mu doseg.
  • 8. Bugonia – zabavna i otkačena Lanthimosova prerada korejskog originala, ali premalo sadržajna za viši plasman.
  • 7. Train Dreams – meditativna i lijepo fotografirana drama snažne atmosfere, kojoj prespori tempo oduzima zamah.
  • 6. The Secret Agent – ozbiljna politička drama s jakim glumačkim nastupima i međunarodnim ugledom, ali bez stvarnih šansi u glavnoj utrci.
  • 5. Sentimental Value – elegantna norveška obiteljska drama s izraženim europskim senzibilitetom i gotovo sigurnim sporednim Oscarom.
  • 4. Sinners – razuzdan, žanrovski hibrid s nevjerojatnom energijom i rekordnim brojem nominacija, kojem se mane lako opraštaju.
  • 3. Marty Supreme – iznimno zabavan i stiliziran film koji potvrđuje Safdiejev talent i Chalametovu oskarovsku zrelost.
  • 2. Hamnet – emotivno snažna i tiha drama o gubitku i stvaranju, s izvedbom Jessie Buckley vrijednom Oscara.
  • 1. One Battle After Another – vrhunac sezone nagrada: kompleksan, napet i iznimno samouvjeren film koji Paul Thomas Andersona konačno vodi do glavne nagrade.

Prema Ravno do dna

Netflix, ali bez lozinke

WikiFlix nudi tisuće filmova u javnoj domeni za besplatno gledanje

WikiFlix je besplatna online arhiva filmova u javnoj domeni, nastala iz volonterske zajednice Wikipedije. Platforma okuplja više od 4000 filmova s Wikimedia Commonsa, Internet Archivea i YouTubea, koje je moguće legalno gledati, dijeliti i distribuirati bez registracije. U ponudi su klasici poput It’s a Wonderful Life, Metropolis, Nosferatu i Sherlock Jr., ali i manje poznati povijesni filmovi, uključujući Wings, prvi Oscarom nagrađeni film. Sadržaj je djelomično kuriran prema popularnosti i relevantnosti. Tech Crunch, tportal

Četiri najtiražnija i ostali tek toliko

Oscar 2026: poznate nominacije za 98. dodjelu nagrada

Objavljene su nominacije za 98. dodjelu Oscara, a lista je prepuna velikih autora, glumačkih imena i ozbiljnih drama. U utrci za najbolji film je deset naslova, dok se u režiji ističu Paul Thomas Anderson, Ryan Coogler i Joachim Trier. Film Sinners, hvaljeni horor Ryana Cooglera, ispisao je povijest postavši prvi naslov s čak 16 nominacija za nagrade Američke filmske akademije (Jutarnji) Slijede One Battle After Another s 13, Sentimental Value (Norveška) s 9,  kao i Marty Supreme. Oscari 2026. naginju autorima, mračnijim temama i europskom filmu. Index… zagrijavaju se i na Forumu

Ništa ne može zamijeniti analogiju, ali se barem može praviti

Kako digitalno snimiti film (ili fotografiju) da izgleda kao da je iz 1970-ih

U The Holdovers, redatelj Alexander Payne i snimatelj Eigil Bryld stvorili su toplu estetiku ranih 1970-ih potpuno digitalno. Snimano na ARRI Alexa Mini, tim je koristio prilagođene LUT-ove, LiveGrain za realističan šum, digitalni halation i precizno simuliranu gate weave kako bi oponašali karakteristike starog filma. Iako su izbjegli pravu filmsku stock zbog logistike, sve ključne vizualne karakteristike – boja, grain, halation i mehanička “trešnja” kamere – reproducirane su u postprodukciji. Povrh toga, stilizacija scena, snap zoomovi i cross-fadeovi dodatno prizivaju duh 1970-ih, pokazujući da digital može imitirati, ali ne zamijeniti, analogiju. No Film School

Nismo još ni krenuli, a već kasnimo u kino

Najavljeni filmovi 2026. koji već dižu prašinu

Stižu ambiciozne adaptacije poput Wuthering Heights Emerald Fennell i SF spektakla Project Hail Mary s Ryanom Goslingom, dok povratak velikih franšiza donosi Toy Story 5, Dune: Part Three i The Devil Wears Prada 2. Autorsku težinu nose Spielbergov Disclosure Day i Nolanova The Odyssey, a biografski film Michael i nastavak The Social Networka, The Social Reckoning, dodatno podižu očekivanja. 2026. očito nema namjeru biti tiha godina. Journal

