Najpoznatiji je po filmovima “Kum“, “Apokalipsa danas” i brojnim drugim ulogama ‘žestokih momaka‘ tijekom hvaljene filmske karijere koja je trajala šest desetljeća. Imao je 95 godina, a preminuo je u nedjelju u svom domu u Middleburgu u Virginiji javlja CNN. Duvall je osvojio Oscara za glavnu glumu za portret country pjevača u filmu “Tender Mercies” iz 1983., u kojem je sam pjevao. Također je bio nominiran za ulogu marinca u sukobu s obitelji u filmu “The Great Santini” i za ulogu potpukovnika Kilgorea u epu o Vijetnamskom ratu “Apokalipsa danas”, u kojem je ponovno radio s Coppolom i izgovorio često citiranu rečenicu: “Volim miris napalma ujutro.” Jutarnji
U Hrvatskom narodnom kazalištu svečano su dodijeljene Nagrade hrvatskog glumišta. Branka Cvitković i Almira Osmanović nagrađene su za svekoliko umjetničko djelovanje. Najboljom dramskom predstavom proglašene su “Drvene ptice”, a Ivan Plazibat osvojio je nagradu za najbolje redateljsko ostvarenje. Među glumačkim nagradama istaknuli su se Dijana Vidušin i Vedran Mlikota, dok je mjuzikl “Six” osvojio priznanje za najbolju operetu/mjuzikl. U baletu je trijumfirao “Hamlet” Lea Mujića. Teatar Poco Loco nagrađen je za izniman doprinos kazališnoj umjetnosti, a niz mladih umjetnika dobio je posebna priznanja. Novi list
Nicole Kidman podnijela je zahtjev za razvod od Keitha Urbana nakon 19 godina braka, otkrivši da oboje zarađuju više od 100.000 dolara mjesečno i da neće plaćati alimentaciju. Njihov slučaj potaknuo je novi val rasprava o glumačkim honorarima – od Jennifer Lawrence, koja je bila plaćena manje od DiCaprija, do Jonaha Hilla i Cate Blanchett, koji su na nekim ulogama radili gotovo besplatno. Christian Bale kaže da je za Američki psiho bio plaćen “apsolutni minimum”, a Djimoun Hounsou tvrdi da ima financijskih problema i da je uglavnom za svoj rad potplaćen. Glumci iz trilogije Gospodara prstenova kažu da se nitko od njih nije obogatio radeći na tome. Hollywood tako opet dokazuje da slava ne jamči jednaku plaću – ponekad čak ni sendvič. Index
Nedavan debi “glumice” stvorene umjetnom inteligencijom (AI), nazvane Tilly Norwood, i hvalisanje njenih proizvođača o zanimanju filmskih studija za nju, pokrenuo je kritike sindikata glumaca SAG-AFTRA, koji je osudio zamjenu ljudskih izvođača “sintetikom”. Službeno predstavljanje Tilly Norwood sastojalo se od 20-sekundne pojave izmišljenog, ali uvjerljivog lika u 20-im godinama koji ne sliči nijednoj stvarnoj zvijezdi, u kratkoj parodiji o stvaranju televizijske serije umjetnom inteligencijom. Iako se sposobnost stvaranja uvjerljivog dugometražnog filma umjetnom inteligencijom još uvijek smatra dalekim, sindikat očito izražava strah prema onome što tek može doći. HRT… A mi se prisjećamo filma s Al Pacinom iz 2002 godine koji se bavi upravo – tom temom.
Redford, koji je slavan po ulogama u klasicima poput Butch Cassidy and the Sundance Kid i All the President’s Men te je oživio američku nezavisnu kinematografiju kao jedan od osnivača Sundance Film Festivala, umro je u utorak ujutro u svom domu u Utahu. Rođen kao Charles Robert Redford Jr. 18. kolovoza 1936. u Santa Monici u Kaliforniji, bio je jedan od najvažnijih i najsvestranijih američkih filmskih umjetnika druge polovice 20. stoljeća. Bio je poznat kao glumac, redatelj i producent, a njegova karijera bila je duga više od šest desetljeća. Redford se isprva pojavljivao na televiziji i u kazališnim predstavama, a širu je pozornost privukao ulogom u broadwayskoj predstavi Sunday in New York 1961. Prvi značajniji filmski uspjeh postigao je ulogom u komediji Barefoot in the Park (1967) s Jane Fondom, a svjetsku slavu stekao je već spomenutim vesternom Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969) u kojem je glumio zajedno s Paulom Newmanom. Film je postao kultni klasik i otvorio mu vrata u svijet najvećih holivudskih produkcija. Index, tportal… od njega se opraštaju i na Forumu
Mnoge su glumačke izvedbe isprva dočekane na nož, da bi s vremenom stekle priznanje i kultni status. Collider donosi listu deset uloga – od Shelley Duvall u Isijavanju, Georgea Lazenbyja kao Jamesa Bonda do Princea kao Christophera Tracyja u Under The Cherry Moon i Haydena Christensena kao Anakina – koje su doživjele potpunu kritičku preobrazbu. Nekad ismijavani, danas su simboli jedinstvenog stila, složenosti ili pak anticipacije budućih trendova. Index
Retrospektiva filmova Alaina Delona na Trećem započela je zanimljivim izborom manje poznatog filma poznatog glumca. U “Zbogom, prijatelju” dvojica muškaraca namjerno ostaju zaključani u trezoru tri dana i tri noći. Zapamćen je po ulogama koje je ostvario u briljantnim krimićima Jean–Pierrea Melvillea kao što su “Samuraj”, “Policajac” i “Crveni krug”. U njima je glumio ledenog, bezosjećajnog junaka. Bio je sjajan glumac i veliki profesionalac. Politički je bio izraziti desničar, obožavao je Jean-Marie Le Pena, oružje i pse. Boris Rašeta se osvrće na TV tjedan za Novosti.
Slavni američki glumac najpoznatiji po ulogama u filmovima Quentina Tarantina, preminuo je u 68. godini života od posljedica srčanog zastoja. Madsen je ostavio neizbrisiv trag u filmskoj povijesti portretirajući karizmatične i opasne likove, a najviše ga pamtimo kao Vica Vege, poznatijeg kao Mr. Blonde, u kultnom Tarantinovom filmu ‘Reservoir Dogs’. S Tarantinom je surađivao i na filmovima ‘Kill Bill’ (kao Budd), ‘The Hateful Eight’ i ‘Once Upon a Time in Hollywood’. tportal
Kilmer je postao poznat ulogom Icemana u filmu Top Gun, a glumio je i Jima Morrisona u The Doors, Doca Hollidaya u Tombstoneu, te Batmana u filmu Batman Forever. Rođen je 1959. u Los Angelesu, a sa 17 godina postao je jedan od najmlađih primljenih na prestižni glumački program na Julliardu. Počeo je u komediji Top Secret! Jima Abrahamsa i braće Zucker, a nakon Top Guna i Doorsa proslavile su ga uloge u filmovima Heat i Svetac. Devedesetih je bio jedan od najplaćenijih glumaca, no pratila ga je reputacija teškog i svadljivog karaktera na setu. Uzrok smrti bila je upala pluća. Imao je 65 godina. Posljednja uloga mu je bila u Top Gun: Maverick iz 2022. godine. HRT… opraštaju se od njega i na Forumu. tportal o turbulentnom ljubavnom životu…