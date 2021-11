Dokumentarni, a animirani (Linklater, gdje si?)

Rumunjski film Kolektiv Alexandera Nanaua možda nije osvojio Oscar unatoč nominacijama u čak dvije kategorije, no svejedno je odjeknuo i ušao u povijest. Pokraj nominacije za nagrade, ovaj je dokumentarac važan zbog prikaza korupcije u zdravstvenom sustavu. U ovom filmu nema nikakve utjehe i optimizma u pesimistično koronsko doba; rijetki hrabri ljudi mogu pokušati promijeniti sustav, ali ne znači da će uspjeti jer korupcija je metastazirala i sustav je korumpiran do same koštane srži i tu nema pomoći, ocjenjuje Marko Njegić za Slobodnu Dalmaciju te nadodaje kako možda u takvom pristupu temi leži razlog za nedobivanje kipića, budući da se ne slaže s optimističnim premisama ostalih ovogodišnjih laureata. No, valja podsjetiti da je ovo samo jedan u nizu sličnih projekata rumunjskih filmaša “novijeg vala” koji također vode bitku protiv sistema.