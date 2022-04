Čim bukne rat, dolar raste

Na terminskom tržištu roba na Wall Streetu od ovoga tjedna trguje se vodom, a njezina će cijena varirati poput cijena nafte, zlata ili pšenice. Financijski stručnjaci uvjeravaju da će dolazak vode na robno tržište omogućiti bolje upravljanje budućim rizicima povezanima s tim ključnim prirodnim resursom, piše Poslovni. Podsjećaju da se cijena vode u Kaliforniji udvostručila zadnjih godinu dana. Vijest je izazvala različite reakcije na društvenim mrežama.

Let me tell you why not: Because the price set by Wall Street will most certainly not be the one that optimises water usage (but , instead, it will be the one that maximises the rents of speculators at a huge cost to earth and people) https://t.co/YmMXebwhh9

— Yanis Varoufakis (@yanisvaroufakis) December 9, 2020