Sve na jednom mjestu

Konceptualni umjetnik Siniša Labrović održao je na Jelačićevog trgu u Zagrebu 24-satni performans (od utorka u 19 sati do srijede u 19) tokom kojeg se neprekidno osmjehivao kako bi upozorio na društveni teror dobrog raspoloženja. “Volim osmijeh i radost i vjerujem u njih, ali mi smeta to nasilje osmijeha koje ne dolazi iz istinske radosti, nego od nametnute kvazipsihološke agende i self-helpa te općenito iz te suvremene priče u kojoj je loše raspoloženje dozvoljeno samo u najužem krugu najbližih ljudi, ako i tamo” – rekao je. Kaže da su ga boljele noge i leđa, ali “objektivno gledano, nije to neka muka. Naši ljudi bez problema to prebrode, a ja ću još dobiti i honorar pa stvarno nema razloga da se žalim”. Novosti…