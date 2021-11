Šetnja o kojoj se i danas priča

Jučer je prošlo točno 40 godina od vjerojatno najpoznatijeg performansa koji se dogodio na našim prostorima: onaj kada se Tom Gotovac prošetao gol Zagrebom. Bila je to jedna važna šetnja iako je trajala samo sedam minuta. Možda ne toliko važna kao Aristotelove atenske šetnje s učenicima, ili one Tesline u Budimpešti kada mu je sinula ideja o izmjeničnoj struji, no za Zagreb svakako najvažnija. Prije točno 40 godina, performer i filmaš Tom Gotovac gol kao od majke rođen istrčao je iz haustora u Ilici 8 i uskliknuo iz sveg srca “Zagrebe, volim te!”. Krenuo je prema Trgu i s vremenom se zaustavljao kako bi poljubio asfalt. prije no što je uspio doći do Trga zaustavio ga je milicajac i njegova je akcija prekinuta. Gotovčev čin zabilježile su kamere Poletovih fotoreportera Ivana Posavca i Mije Vesovića i one danas spadaju u antologiju hrvatske fotografije. Slučajne prolaznike prikaz nagoga Toma šokirao je, sablaznio, dok je druge nasmijao i obradovao. O toj se šetnji priča i danas, četrdeset godina kasnije, legenda o golom umjetniku i njegovom kriku slobode i prosvjedu protiv dvoličnosti, snobizma i malograđanštine kao i bilo kakvog oblika represije prenosi se s koljena na koljeno. Večernji