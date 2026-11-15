Tko se to dirnuo političarima kvariti miran san?
Dora Kršul o pritiscima na novinare: Kad vas prozivaju ljudi na vlasti, to nije bezazleno
Istraživačka novinarka portala Telegram Dora Kršul u emisiji “Nedjeljom u 2” govorila je o razotkrivanju afere na Geodetskom fakultetu, otkrivši da je istraga o spornoj nabavi jahte, luksuznih vozila i 3D skeniranju baštine trajala sedam mjeseci. Osvrnula se na političke pritiske, ističući kako javno etiketiranje novinara s vrha vlasti potiče nepovjerenje građana prema medijima. Naglasila je da njezin rad nije politički obojen, već usmjeren na nadstranačke probleme u akademskoj zajednici. Također je kritizirala hrvatski obrazovni sustav, upozorivši da se novac ulaže u školske zgrade (“beton”), dok kurikulumi, nastavnici i medijska pismenost stagniraju. HRT