Dora Kršul o pritiscima na novinare: Kad vas prozivaju ljudi na vlasti, to nije bezazleno - Monitor.hr
Danas (20:00)

Tko se to dirnuo političarima kvariti miran san?

Dora Kršul o pritiscima na novinare: Kad vas prozivaju ljudi na vlasti, to nije bezazleno

Istraživačka novinarka portala Telegram Dora Kršul u emisiji “Nedjeljom u 2” govorila je o razotkrivanju afere na Geodetskom fakultetu, otkrivši da je istraga o spornoj nabavi jahte, luksuznih vozila i 3D skeniranju baštine trajala sedam mjeseci. Osvrnula se na političke pritiske, ističući kako javno etiketiranje novinara s vrha vlasti potiče nepovjerenje građana prema medijima. Naglasila je da njezin rad nije politički obojen, već usmjeren na nadstranačke probleme u akademskoj zajednici. Također je kritizirala hrvatski obrazovni sustav, upozorivši da se novac ulaže u školske zgrade (“beton”), dok kurikulumi, nastavnici i medijska pismenost stagniraju. HRT


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04.05.2024. (08:00)

Današnji Prometeji

HND-ove nagrade: Viktor Ivančić dobitnik nagrade za životno djelo, Dora Kršul novinarka godine

Novinar Novosti Hrvoje Šimičević primio je nagrade HND-a za istraživačko i pisano novinarstvo, kolumnist Viktor Ivančić dobio je priznanje za životno djelo, dok je Dora Kršul iz Telegrama novinarka godine (Novosti). Najbolja novinarska fotografija prikazuje Peđu Grbina i Ivanu Kekin kako zajedno drže pressicu, vidjet ćete zašto (Index), HND donosi cijeli popis uz obrazloženja.

27.11.2023. (23:00)

Kolumnist o kolegici novinarki

Jergović: Dora Kršul i pokušaj da se bez teških i ružnih riječi bude istraživačka novinarka u Hrvatskoj

Dora Kršul vrlo je sistematično razotkrila aferu na Geodetskom fakultetu i rezultate svoga istraživanja objavila na portalu Telegram. Premda je njezin posao uzorno izveden, s punom sviješću o tome da protiv sebe i protiv onoga što piše ima i Državno odvjetništvo Republike Hrvatske i cjelokupno hrvatsko pravosuđe, izazvala je zeusovski gnjev ministrice Nine Obuljen Koržinek, koja nije birala ni riječi ni kvalifikacije da obezvrijedi i ozloglasi novinarku i njezin rad. Postoje, naravno, sredstva kojima se u nas tradicionalno discipliniraju ili preodgajaju nepoćudni novinari i novinski istraživači. Dora Kršul je zasad osjetila jedno, možda najelementarnije i najbrutalnije: bila je izložena pravosudnom teroru. Borasova privatna tužba je, istina, zasad propala, ali mogla je vidjeti i na vlastitoj koži osjetiti kako su privatne tužbe pripadnika vladajuće elite ugrađene u sustav koji u najvećoj mjeri simulira pravdu i pravednost. Mediji s transparentnom vlasničkom strukturom, pogotovu ako su im vlasnici izvan Hrvatske, nešto su sigurnije utočište za novinare. Ali i na njih moguće je provoditi diskretni pritisak, pogotovu ako je cilj discipliniranje i preodgoj pojedinih novinara. Najefikasniji pritisak su ljubazne ponude za unapređenje slobodnih i neovisnih medija. No, ministrica kulture i medija još uvijek se, barem u odnosu na Telegram i u slučaju Dore Kršul, služi suprotnom, manje efikasnom strategijom. Miljenko Jergović za svoj blog.

14.12.2021. (15:00)

Nikad nisu na redu

Kako naše školstvo brine o darovitoj djeci? Gotovo nikako. Primjerice, škole s njima rade po pravilniku iz 1991.

Aktualni pravilnik iz, za ove prilike neprispodobivo daleke 1991., nedorečen je i ne prati brojne kurikularne promjene koje su se od tada dogodile. Daroviti učenici trebali bi imati i mogućnost rada s mentorom jedan na jedan u školi. Međutim, nikako nije regulirano kako se to uklapa u satnicu učitelja i nastavnika i kako im se to plaća. Da su svjesni da aktualni propisi ne pružaju optimalna rješenja za darovite učenike, priznaju u Ministarstvu obrazovanja. Za Telegram kažu da im je u narednom razdoblju jedan od ključnih ciljeva posvetiti se pružanju sustavne podrške darovitima. “U sklopu novog zakona o odgoju i obrazovanju, čija je izrada u tijeku i čije se donošenje planira u 2022. godini, ponudit će se jasniji okvir za rad s darovitim učenicima. Uskoro bi, paralelno s tim, trebao uslijediti i rad na novom pravilniku za darovite učenike”, poručuju. Piše Dora Kršul za Telegram

21.03.2021. (20:30)

Pa ima - uvrnutu!

Dora Kršul: Borasa nije ni okrznuo skandal sa seksualnim uznemiravanjem – ima li takvo Sveučilište budućnost?

Od ignorancije seksualnog uznemiravanja, otkrića da je rektor promovirao u časno zvanje profesora s optužbom za uznemiravanje, preko otvorenih kritika o netransparentnom trošenju novca, još netransparentnijem zapošljavanju, rektorovom prekorednom cijepljenju, do kontroverznih smjena dekana i suspektnih ugovora o radu sveučilišnih seniora – sve ovo nije bilo dovoljno da rektor Boras izgubi podršku Sveučilišta u Zagrebu. Dora Kršul iz Telegrama pita se ima li takvo sveučilište budućnost.

17.11.2020. (00:00)

Trebaš li produžiti vozačku ako voziš samovozeći automobil?

Dora Kršul: Produženje vozačke zbog dioptrije super opisuje ludilo naše birokracije. Evo na što sam utrošila dan i 465 kuna

Novinarka Telegrama koja pokriva obrazovanje opisala je i ilustrirala vrlo pedantno svoje iskustvo sa produženjem vozačke zbog nošenja naočala/leća i ispao je poduži članak zanimljiv za one koje ta odiseja čeka kao i ljubitelje Kafke, a može poslužiti i ministarstvu uprave da se zapita neka pitanja: Ponovno stoički zanemarujem sav besmisao u kojem se nalazim i odgovaram negativno, razmišljajući o svom kartonu koji liječnik ispred mene drži u svojim rukama; u njemu je, naime, uredno priložena friška potvrda moje obiteljske liječnice kojom garantira da ne bolujem od kroničnih ili psihičkih bolesti… Dora Kršul, Telegram

09.07.2017. (13:19)

Heroina nova

Dora Kršul – novinarka koja je otkrila prevaru s modernizacijom obrazovanja

Telegram predstavlja Doru Kršul, novinarku portala Srednja.hr koja je dva tjedna radila veliku usporedbu nacrta Akcijskog plana za provedbu strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije i Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije. Pronašla je velike razlike između Strategije i Akcijskog plana, analizu bila objavila protekli vikend na ovom sajtu (koji trenutno ne radi!), da bi ovaj tjedan Akcijski plan srušen i radit će se novi. Zahvaljujući, dakle, njoj!