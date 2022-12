Zaposlenici banke izmjenama ugovora o kreditiranju doveli su jednu tvrtku do financijske nužde i u konačnici stečaja. Prvi je to slučaj u kojem se kao okrivljenik pojavljuje hrvatska banka.DORH u optužnici ističe da je banka zbog neosnovanog nametanja povećanja kamata na kredite i uvjeta vraćanja duga te neprimjereno velikih kolaterala namjerno htjela uništiti jednu tvrtku. Ukupna materijalna šteta, procjenjuje DORH, u ovom slučaju iznosi oko 6.1 milijun eura. Prvotni kredit je bio za početak projekta, a problemi su nastali kod odobravanja drugog kredita od 3 milijuna i 450 tisuća eura za izgradnju same zgrade, no već tada je bilo jasno da su odredbe o rokovima korištenja i vraćanja kredita bile tako kratke da ih realno nije bilo moguće izvršiti. Tada kreću i izmjene osnovnih uvjeta kreditiranja. Nije bilo zamislivo da bi se jedna banka mogla baviti lihvarenjem, iznudama i slično. Index