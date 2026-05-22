Dramatičan rast spolno prenosivih infekcija u Europi - Monitor.hr
Danas (10:00)

Kondom glavu čuva

Dramatičan rast spolno prenosivih infekcija u Europi

Gonoreja je u odnosu na 2015. godinu skočila za više od 300 posto (preko 106 tisuća slučajeva), dok se broj oboljelih od sifilisa udvostručio. Najviše potvrđenih slučajeva bilježi Španjolska, a klamidija je, unatoč blagom padu, i dalje najraširenija infekcija u Europi. ECDC poziva na hitan povratak odgovornom ponašanju, korištenju kondoma i redovitom testiranju, upozoravajući da neliječene bakterijske infekcije uzrokuju neplodnost, kronične bolove te teška oštećenja srca i živčanog sustava, upozorava Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC). tportal


Oralni seks sve riskantniji zbog gonoreje

Oralni seks glavni je krivac naglog širenja gonoreje, kao i sve rjeđe korištenje kondoma tijekom seksa, upozorava Svjetska zdravstvena organizacija. Ovih je dana gonoreju osjetno teže liječiti, a u nekim je slučajevima izlječenje i nemoguće. Prema procjeni stručnjaka, situacija je vrlo ozbiljna jer na vidiku nema mnogo novih lijekova koji se mogu suprotstaviti ovoj bolesti. BBC

Mladi na preljub odgovaraju – preljubom

Mlađe osobe koje vjeruju da ih partner vara sklonije su odgovoriti preljubom povećavajući rizik od spolno prenosivih bolesti za sve uključene. Sudionici istraživanja koji su vjerovali da je njihov partner u prethodna četiri mjeseca imao odnose s drugom osobom imali su četiri puta veće izglede da započnu seksualnu vezu s drugom osobom u ista četiri mjeseca. Reuters

