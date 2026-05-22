Kondom glavu čuva
Dramatičan rast spolno prenosivih infekcija u Europi
Gonoreja je u odnosu na 2015. godinu skočila za više od 300 posto (preko 106 tisuća slučajeva), dok se broj oboljelih od sifilisa udvostručio. Najviše potvrđenih slučajeva bilježi Španjolska, a klamidija je, unatoč blagom padu, i dalje najraširenija infekcija u Europi. ECDC poziva na hitan povratak odgovornom ponašanju, korištenju kondoma i redovitom testiranju, upozoravajući da neliječene bakterijske infekcije uzrokuju neplodnost, kronične bolove te teška oštećenja srca i živčanog sustava, upozorava Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC). tportal