A nešto se i pjevalo

Favorita ima, posebno ako se sluša glazba i pokušava osluškivati društveni moment u Europi, ali i pratiti agenda Eurosonga koji svake sezone želi donijeti neki novi preokret, a to baš i nije lako uz huk euforije. Prva je Bambie Thug – nebinarna osoba koja predstavlja Irsku. Njen „Doomsday Blues“ koji u vizualnom smislu koketira s biblijskim elementima pakla i sa samim vragom na pozornici u glazbenom dijelu unosi i dovoljno inovativnosti u glazbenu strukturu pop formata, a u konačnici je izazvala šok moment kod najšireg auditorija, time i nedvojbeni osjećaj originalnosti, tj. nečeg dosad neviđenog na Eurosongu. Ukrajinke alyona alyona & Jerry Heil imaju dobru pjesmu i to eurovizijsku, uz to i prilično empatičan vizual usporenog vatrometa na velikim ekranima iza i oko njih što nam se svima urezalo u memoriju kao slike koje je lako povezati s raketnim napadima što ih svako malo gledamo u dnevnicima. Predstavnik Litve je solidan, ali parnjaci su mu Šveđani Marcus & Martinus koji su bolji. Zoran Stajčić za Ravno do dna.