Violins playing and the angels crying...

Eurosong 2024. godine održat će se od 7. do 11. svibnja u Švedskoj. Kako to inače biva, i kladionice predviđaju tko je najizgledniji za pobjedu, a glazbene ljestvice u Europi nerijetko budu pune pjesama predstavnika. Duže vremena prvo mjesto na kladionicama držao je naš predstavnik Baby Lasagna s pjesmom Rim Tim Tagi Dim koja je oduševila fanove, no nedavno ga je s tog trona skinuo Švicarac Nemo s pjesmom The Code. Prve probe u Švedskoj su odrađene i sada napokon znamo kako će izgledati nastup Baby Lasagne na Eurosongu. Objavljene su i skice kostima koje će naš predstavnik nositi. O ostalim detaljima donosi Journal