Kad želiš voljeti svoj rodni grad, ali ti ne da mira

Boležljivo drugo dijete Jamesa Joycea, Lucia je u dvadesetima bila uspješna plesačica i ilustratorica, a nakon što se nesretno zaljubila u Samuela Becketta doživjela je psihički slom. Joyce je kćer odveo Carlu Jungu, no kako joj nije uspio pomoći, prisilno je zatvorena u mentalnu instituciju. Njezina osobna tragedija inspirirala je brojne biografije, drame, roman i strip roman, kao i Beckettovo djelo Sanjati o lijepim i prosječnim ženama te jezik Finneganova bdijenja, dok je Joyce jednom prokomentirao: Ljudi govore o mom utjecaju na moju kćer, no što s njenim utjecajem na mene? Openculture.com