Dublinci: Zbirka kratkih priča o duhovnoj paralizi irske prijestolnice - Monitor.hr
Danas (18:00)

Kad želiš voljeti svoj rodni grad, ali ti ne da mira

Dublinci: Zbirka kratkih priča o duhovnoj paralizi irske prijestolnice

Zbirka pripovijedaka “Dublinci” (1914.) Jamesa Joycea jedno je od ključnih djela modernističke književnosti, prepoznatljivo po spoju naturalističke preciznosti i simbolizma. Sastoji se od 15 priča koje kronološki prate protagoniste od djetinjstva i mladosti do zrelosti i starosti, prodirući u svakodnevicu irske prijestolnice na početku 20. stoljeća. Središnji motiv zbirke je “duhovna paraliza“ – emocionalna, društvena i vjerska ukočenost malograđanskog društva suočenog s monotonijom i neostvarenim željama. Secirajući tjeskobu i moralnu povijest rodnoga grada, Joyce stvara slojevitu društvenu kritiku. Zbirka završava antologijskom pričom “Mrtvi”, remek-djelom kratke proze o gubitku i identitetu. MV infoNajbolje knjige


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