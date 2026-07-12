Kad želiš voljeti svoj rodni grad, ali ti ne da mira
Dublinci: Zbirka kratkih priča o duhovnoj paralizi irske prijestolnice
Zbirka pripovijedaka “Dublinci” (1914.) Jamesa Joycea jedno je od ključnih djela modernističke književnosti, prepoznatljivo po spoju naturalističke preciznosti i simbolizma. Sastoji se od 15 priča koje kronološki prate protagoniste od djetinjstva i mladosti do zrelosti i starosti, prodirući u svakodnevicu irske prijestolnice na početku 20. stoljeća. Središnji motiv zbirke je “duhovna paraliza“ – emocionalna, društvena i vjerska ukočenost malograđanskog društva suočenog s monotonijom i neostvarenim željama. Secirajući tjeskobu i moralnu povijest rodnoga grada, Joyce stvara slojevitu društvenu kritiku. Zbirka završava antologijskom pričom “Mrtvi”, remek-djelom kratke proze o gubitku i identitetu. MV info, Najbolje knjige