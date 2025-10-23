Zaboravite botoks – nazovite prijatelja
Dugoročna prijateljstva usporavaju biološko starenje
Kvalitetne društvene veze utječu na epigenetski sat, čineći mozak mlađim od kronološke dobi. Smanjuju upale, rizik od srčanih i neurodegenerativnih bolesti. Ključ je u kumulativnom ulaganju u odnose tijekom života, a ne samo trenutnim kontaktima. Redovito njegovanje prijateljstava, obitelji i zajednice nije samo emocionalna podrška – to je dokazana strategija za zdravije i dulje starenje. (Živim-Jutarnji)