Dugoročna prijateljstva usporavaju biološko starenje - Monitor.hr
Danas (17:00)

Zaboravite botoks – nazovite prijatelja

Dugoročna prijateljstva usporavaju biološko starenje

Kvalitetne društvene veze utječu na epigenetski sat, čineći mozak mlađim od kronološke dobi. Smanjuju upale, rizik od srčanih i neurodegenerativnih bolesti. Ključ je u kumulativnom ulaganju u odnose tijekom života, a ne samo trenutnim kontaktima. Redovito njegovanje prijateljstava, obitelji i zajednice nije samo emocionalna podrška – to je dokazana strategija za zdravije i dulje starenje. (Živim-Jutarnji)

 


Slične vijesti

30.08. (07:00)

Prijateljstvo: nekad uspomene, danas pretplata

Friendflation – kada druženje postaje luksuz

Generacija Z skovala je izraz friendflation kako bi opisala rastuće troškove održavanja prijateljstava – od večera i putovanja do rođendana i vjenčanja – koji ponekad premašuju njihove prihode. Rezultat je osjećaj propuštenih uspomena i socijalnog pritiska jer druženje postaje financijski teret. Ipak, rješenje postoji: planiranje unaprijed, druženja kod kuće ili društvene igre nude način da se prijateljstva njeguju bez pražnjenja novčanika. Index

05.12.2021. (18:30)

Nije sve, nije sve tako sivo, kad imaš s nekim otić' na pivo

Usamljenost kod muškaraca: cijena neimanja bliskih prijatelja

Sve više muškaraca u svijetu tvrdi kako nemaju bliskih prijatelja, zbog čega se njihov društveni život svodi na njihove partnerice i/ili partnere. Istraživanja ukazuju na povezanost usamljenosti sa zdravstvenim problemima, odnosno sa statistički češćom pojavom kardiovaskularnih bolesti, pa i moždanim udarom kod ljudi koji žive takve živote. U heteroseksualnim odnosima žena je ta koja živi aktivniji društveni život od svojih partnera, koji su češće fokusirani na vlastiti uspjeh u poslu ili nekoj drugoj djelatnosti nauštrb društvenog života. Pandemija je ovaj problem dodatno pojačala, ali se zbog nje i povećala svijest o tome kako se muškarci s usamljenošću bore češće nego žene. Psychology Today

23.04.2018. (12:46)

Dobre strane u sklapanju prijateljstava s ljudima koji nisu "poput nas"…

16.01.2018. (17:45)

Frende, šta si mi prčko po genima?!

Prijatelji su genetski sličniji nego stranci

Prijatelji koje odaberemo genetski su nam daleko sličniji od stranih ljudi, pokazalo je istraživanje na 5.500 američkih adolescenata – s prijateljima dijelimo prosječno dvije trećine genetskih sličnosti, kao bračni parovi. Dva su objašnjenja – privlačnost prema onima s kojima dijelimo zajedničke karakteristike, poput izgleda, stupnja obrazovanja, porijekla ili iskustava te to što sklapamo prijateljstva unutar istih društvenih sredina, primjerice iste škole ili posla. IFL Science

26.11.2017. (14:06)

Zanimljivi rezultati

Istraživanje: 15 posto Hrvata se u slobodno vrijeme bavi sportom i rekreacijom

Hrvati se najradije bave u slobodno vrijeme je sportom i rekreacijom te preferiraju tradicionalne načine komunikacije sa svojim osobnim prijateljima, s njima se radije viđaju uživo ili razgovaraju telefonom. Većina ispitanika (15,6 posto) najradije se bavi nekim sportom ili rekreacijom, pokazuju rezultati istraživanja agencije

MediaNet provedenih telefonskom anketom na reprezentativnom uzorku 1028 građana. Rezultati pokazuju i da 38 posto ispitanika sa svojim prijateljima komunicira jednom dnevno ili svaki drugi dan osobno, izravnim putem, dok 33 posto to čini jednom do dva puta tjedno. Telefonom svakodnevno komunicira 45 posto ispitanika. HRT

12.06.2017. (08:09)

Krv (ni)je voda?

Prijatelji nas čine sretnijima nego obitelj

Obitelj ne možemo birati i ona često može biti izvor negativnosti i nezadovoljstva, no prijatelji su svjestan izbor i čine nas sretnijima i zdravijima, pokazuje istraživanje. Prema njemu, bračni partner i djeca utječu na zadovoljstvo, no mnogo manje nego prijateljstva, oni koji imaju podršku prijatelja i dobre prijateljske veze su sretniji. Guardian

17.04.2017. (16:21)

Neoliberalno oruđe

Prijateljstvo na prodaju

Prijateljstvo je simulirano suučesništvo, prilagođeno neformalnosti modernih tržišnih odnosa, ugodnih, kooperativnih i uberiziranih. Pretpostavlja se da ćemo iznajmiti automobil ili kuću preko Airbnb-a frendovima, makar nam oni bili nepoznati. Neoliberalni buzz promovira prijateljstvo posvuda. Ono je savršeno tržišno iskoristivo: kako bi se bilo što prodalo, treba ponuditi simuliranu povezanost, ljudsku toplinu, suučesništvo. Le Monde Diplomatique