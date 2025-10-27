Prijateljstvo je više od emojija
Kako nastaju prava prijateljstva i zašto su nam potrebna
Prijateljstva nastaju kroz zajedničko vrijeme, sličnosti i iskren interes – za čvrsto prijateljstvo potrebno je barem 200 sati provedenih zajedno. Fizička prisutnost i stvarni susreti ključni su za povjerenje i emocionalnu povezanost, iako digitalna komunikacija može dopuniti odnos. Prijateljstva jačaju zdravlje, smanjuju rizik od depresije i demencije te zadovoljavaju naše socijalne nagone. Ljudi biraju prijatelje, a ne obitelj, što ih čini posebno vrijednima. Čak i među životinjama, prijateljstvo pomaže preživljavanju i jača zajednicu. DW