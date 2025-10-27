Prijateljstvo je više od emojija

Bez obzira na posao na koji se prijavljujete, trebate imati barem neke meke vještine (tvrde su one vezane uz sam posao). Da biste uspjeli na poslu, morate se također dobro slagati sa svim ljudima s kojima komunicirate. Pritom valja obratiti pozornost na neverbalnu komunikaciju. Ona čini većinu naše svakodnevne komunikacije bilo da se radi o poslovnom ili privatnom životu, bilo da pričamo s nekim licem u lice, na telefon ili video pozivom. Zbog toga nam je izrazito bitno da imamo pod kontrolom naše osobne neverbalne znakove, ali da također imamo sposobnost pročitati potrebe drugih ljudi kako bismo pravilno i pravodobno reagirali na njih. Te potrebe su vrlo često neizrečene i vrlo suptilne, tako da uglavnom prođu neopaženo. Kandidati s dobro razvijenim mekim vještinama imaju veću šansu i kompetitivniji su u dobivanju bilo kojeg posla. Meke vještine su međuljudski atributi koje nasušno trebate za uspjeh na radnome mjestu. Željko Trivanović za Epohu.