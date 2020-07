Predsjednik u krizi identiteta

Andrea Andrassy dijeli nekoliko random životnih istina: Treba prestat pokušavat kontrolirat stvari koje su izvan tvoje kontrole. Ovo sam naučila primjenjivat kad sam imala majstore prošle godine. Živciranje oko stvari na koje ne možeš utjecat nije dobro za srce, dušu ni crijeva. Čak i uz najveći trud, uvijek ćeš biti nečiji bad guy. Svatko je nečiji bad guy i to je sasvim ok. Sasvim je ok unfollowat ljude u stvarnom životu. Dogode se putem ljudi s kojima se svakim danom osjećaš kao suhi, zanemareni kaktus, ali glupo ti je otić zbog uloženog vremena, ljubavi i sličnih jednostranih koncepata. Unfollow je pola zdravlja i u virtualnom i u stvarnom svijetu.