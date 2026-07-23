Privremeni cimeri sa šapama

U 25 godina rada najvećeg skloništa za nezbrinute životinje spašeno ih je više od 17 tisuća, a pomažu i brojnim divljim životinjama (HRT). Ove je godine u sklonište primljeno 740 pasa i mačaka, a udomljeno njih 430. Imali su i oko 600 intervencija vezanih uz divlje životinje, koje su predali na skrb u Oporavilište za divlje životinje Zoološkog vrta Grada Zagreba. U Dumovcu životinjama pružaju krov nad glavom, hranu, vodu, veterinarsku skrb te rad s timariteljima, trenericom pasa i volonterima kako bi ih se pripremilo za što ugodniji suživot s ljudima. Želja im je da svaka životinja bude tamo što kraće. Od divljih životinja najviše spašavaju ptice, od golubova do divljih patki, a nemali je broj intervencija vezan uz spašavanje ježeva i šišmiša kao i egzotičnih kućnih ljubimaca poput odbjeglih zeba i nimfi, ali i neodgovorno u prirodu puštenih zlatnih ribica. HRT