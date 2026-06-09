Kako porasti, a ostati "skroman"
Dva desetljeća Infobipa: Od istarskog startupa do globalnog AI diva
Osnovan 2006. u Vodnjanu, Infobip je prešao put od malog startupa do prvog hrvatskog jednoroga i globalnog CPaaS lidera koji danas zapošljava preko 3500 stručnjaka. Prekretnica se dogodila 2020. godine investicijom fonda One Equity Partners od 200 milijuna dolara. Dokazavši da se svjetski tech div može izgraditi i s domaće obale, tvrtka danas surađuje s gigantima poput Mete i Microsofta. Infobip se trenutno transformira prema umjetnoj inteligenciji, predviđajući da će do 2030. komunikacijom dominirati autonomni AI agenti, zbog čega kroz program “AI Champions” intenzivno prilagođavaju vlastito poslovanje. Poslovni