Dva desetljeća Infobipa: Od istarskog startupa do globalnog AI diva - Monitor.hr
Danas (20:00)

Kako porasti, a ostati "skroman"

Dva desetljeća Infobipa: Od istarskog startupa do globalnog AI diva

Osnovan 2006. u Vodnjanu, Infobip je prešao put od malog startupa do prvog hrvatskog jednoroga i globalnog CPaaS lidera koji danas zapošljava preko 3500 stručnjaka. Prekretnica se dogodila 2020. godine investicijom fonda One Equity Partners od 200 milijuna dolara. Dokazavši da se svjetski tech div može izgraditi i s domaće obale, tvrtka danas surađuje s gigantima poput Mete i Microsofta. Infobip se trenutno transformira prema umjetnoj inteligenciji, predviđajući da će do 2030. komunikacijom dominirati autonomni AI agenti, zbog čega kroz program “AI Champions” intenzivno prilagođavaju vlastito poslovanje. Poslovni


Slične vijesti

15.10.2023. (10:00)

Ili su oni tako veliki, ili smo mi tako mali

Dva hrvatska IT jednoroga, Rimac i Infobip, čine 4,1% hrvatskog BDP-a

Podatak koji su iznijeli, iz HUP-a odnosio se na ukupne tržišne valuacije (dakle, vrijednosti kompanija) dvaju jednoroga, uspoređene s bruto domaćim proizvodom Hrvatske. Gledajući na taj način, Hrvatski su ICT jednorozi zaista iznimno uspješni u svjetskim okvirima, a takav podatak Hrvatsku smješta na visoko 11. mjesto svjetske ljestvice, jedno mjesto ispred Kine. Upravo zahvaljujući vrijednostima Infobipa i Rimac Grupe, čije valuacije zajedno čine oko 3 milijarde dolara, izračunato je da “jednorozi čine 4,1 posto nacionalnog BDP-a“, kako je tada bio prenio Jutarnji list, a kasnije i HUP i brojni domaći mediji. Izvorni članak na Bugu nadopunili su novim informacijama, ključnima za razumijevanje konteksta.

22.09.2023. (10:00)

Oblak nad našim nebom

Gartner proglasio Infobip vodećom globalnom komunikacijskom platformom

Infobipova globalna cloud komunikacijska platforma prepoznata je kao vodeća u Gartnerovom prvom “Magičnom kvadrantu” za CPaaS zahvaljujući cjelovitosti vlastite vizije i sposobnosti izvršenja. Infobip nudi globalno sveobuhvatno mjesto za višekanalne interakcije i komunikacije, ali i da tu ne staju nego ‘daju sve od sebe‘ da osiguraju da ostanu vodeća svjetska komunikacijska platforma, posebice zbog prognoze da bi tržište CPaaS-a moglo narasti na 30,6 milijardi dolara do 2026. godine. Gartner je jedna od najjačih globalnih analitičkih kuća za ICT. Lider

13.11.2021. (21:00)

Novac na računu ili dionice u vreći...

IT tvrtke predvode novi val radničkog dioničarstva. Idemo li opet prema samoupravljanju ili se tu krije nešto drugo?

Tvrtka infobip uvela je radničko dioničarstvo programom ESOP (engl. Employee Share Ownership Plan), prvo za ključne zaposlenike, no zatim je proširila mogućnosti na sve zaposlenike. Iako je uzor američki model u kojem radnici otplaćuju dionice preko dividendi uz korištenje poreznih olakšica, radničko diočinarstvo na hrvatski način zapravo je povoljan otkup dionica na kredit, uz obročnu otplatu, ili dodjela opcija na kupnju dionica po određenoj cijeni u ograničenom razdoblju. Imaju ga Nanobit, Span, a planira ga uvesiti i Rimac pa tako IT predvodi ovaj način radničkoga sudjelovanja. Na zaradu ostvarenu na razlici između tržišne cijene i opcijskim ugovorom utvrđene cijene dionica plaća se porez po stopi od 20 posto, uvećan za prirez, a svakako je povoljnije od isplate bonusa pa je iza priče o radničkom dioničarstvu i ona povoljnijeg nagrađivanja radnika. Tportal

12.09.2021. (13:00)

Rast developerske zajednice

Infobip i Damir Sabol investirali u riječki robotički startup

Infobip i Damir Sabol investirali su u Stemi, hrvatski startup koji je razvio prvog hrvatskog edukativnog robota i koji je oko njega razvio edukacijsku platformu koja žanje dobre rezultate u SAD-u. Trojka je to objavila na jubilarnoj 10. Infobip Shift konferenciji u Zadru. Riječ je o prvoj investiciji Infobipa u neki startup dosad. Infobip je dosad primao investicije, ali sam ih nije radio. Jutarnji

11.05.2021. (22:00)

Vodnjanski Vuk s Wall Streeta

Istarski Infobip ulazi u novi ciklus investicija, uložit će se oko 3 milijarde kuna da bi mogli izaći na američku burzu

Tvrtka je upravo započela razgovore s ulagačima o novoj rundi investicija, za koje se računa da će biti 60 do 70 posto više od prethodne runde od 300 milijuna eura (365 milijuna dolara), a dobiveni novac trebao bi poslužiti za akvizicije koje bi kompaniji omogućile širenje baze korisnika i pristup novim tehnologijama rekao je u razgovoru za Bloomberg jedan od suosnivača Infobipa Silvio Kutić. Riječ je o jednoj od najvećih investicija u neku od domaćih tvrtki, kako prenosi Poslovni.hr. Drugim riječima, novac će biti iskorišten za preuzimanje konkurentskih tvrtki. Očekuje se da će do kraja kolovoza biti sakupljen sav potreban novac, pri čemu bi tvrtka bila spremna na izlazak na burzu u periodu od 18 do 20 mjeseci. (Tportal)

 

06.05.2021. (15:30)

Dobar posao u Irskoj

Infobip preuzeo irsku IT kompaniju Anam Technologies koja se bavi SMS-ovima

Infobip, vodeća IT kompanija u Hrvatskoj i regiji, objavio je akviziciju irske IT kompanije Anam Technologies, vodećeg svjetskog pružatelja SMS firewall usluge. Infobip i Anam zajedno će moći pružati tehnička rješenja za više od 700 mobilnih operatera globalno pokrivajući tako 64% mobilnih uređaja na svijetu. Prije mjesec dana tvrtka je preuzela tech konferenciju Shift, a krajem prošle godine preuzela američku tvrtku Open Market. HRT

11.04.2021. (14:30)

Tehnologija napreduje

Infobip preuzeo tehnološku konferenciju Shift

Domaća IT tvrtka Infobip objavila je akviziciju tehnološku konferencije Shift te tako temelj poslovanja stavio na developere. Organizirat će vlastitu Infobip Shift konferenciju kao platformu za nova poslovanja, a planiraju širenje konferencije u SAD, Latinsku Ameriku i jugoistočnu Aziju. Cilj im je stvoriti najveću svjetsku konferenciju, i to baš u Hrvatskoj te ojačati developerska iskustva i razviti nove poslove. Bug

20.09.2020. (19:30)

Ima točka kom programirati

ICT momci na radu i znanju stvorili industriju vrijednu 21 milijardu kuna

Nanobit je prodan Šveđanima za 148 milijuna dolara. Infobip je prva hrvatska visoko-tehnološka tvrtka koja vrijedi preko milijardu dolara. Rimac Automobili pregovaraju s VW grupom da preuzmu Bugatti i postanu druga hrvatska startup kompanija vrednija od milijarde dolara. Infinum je otvorio veliki domaći istraživačko-razvojni centar. Najveći svjetski pružatelj usluga podatkovnih centara Digital Realtyja preuzeo je najvećeg domaćeg neovisnog pružatelja takvih usluga zagrebačku tvrtku Altus IT. Sugovornici Jutarnjeg objašnjavanju zašto baš sada…

30.03.2019. (09:30)

Svaki dan je prvi

Infobip svojim uslugama pokriva milijarde ljudi, kako je uspjela istarska tvrtka?

“Naši zaposlenici, pionirski duh i naša strast za inovacijama su nas doveli do toga gdje smo danas, ali imamo još puno toga za naučiti i zato želimo očuvati taj osjećaj kao da smo još uvijek tek na početku”, rekao je Silvio Kutić, CEO Infobipa na primanju nagrade za EY Poduzetnika godine. Index ukratko opisuje poduzetnički put kompanije iz Vodnjana koja je u 13 godina narasla od praktički nule do više od 1500 zaposlenih. Njihov glavni proizvod je komunikacijska platforma u oblaku. Imaju 61 ured na šest kontinenata i 10 data centara, a svojim klijentima pružaju usluge komuniciranja preko SMS-a, e-maila, chat aplikacija, glasovnih poruka pa sve do naprednih komunikacijskih tehnologija poput RCS-a i IoT-a. Njihove usluge pokrivaju gotovo 70 posto svjetske populacije.