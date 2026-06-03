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Kad u gradu ostane samo propuh
Dvigrad: Istarski grad duhova koji je preživio ratove, ali ne i kugu i malariju
Dvigrad, nekadašnje važno trgovačko i obrambeno središte u Istri u blizini Kanfanara, danas je fascinantan kulturno-povijesni kompleks i turistička atrakcija. Srednjovjekovni grad s više od 2000 stanovnika uspješno je stoljećima odolijevao vojnim opsadama, no u 17. stoljeću presudile su mu epidemije kuge i malarije. Nekad formiran od dviju utvrda, Moncastella i potpuno uništenog Parentina, Dvigrad danas nudi ostatke više od 200 zdanja. Među ruševinama kojima je zavladala priroda ističu se obrambene kule, gradska palača te impresivna crkva svete Sofije, svjedočeći o bogatoj prošlosti grada koji je konačno napušten 1714. godine. Putni kofer