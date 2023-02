ŠČekaj malo

Ambiciozno sam shvatio svoju novinarsku praksu u Nacionalu. Još uvijek ne mogu vjerovat da sam dobio priliku pisat na portalu tog čuvenog tjednika. Trudim se iz dana u dan dokazivati. Stalo mi je jako da me zaposle nakon što završim Vern. Ponudio sam se da me pošalju da pratim Doru. Urednik me odmah akreditirao. Joj, kako mi moje kolege s Verna sigurno zavide na svemu ovome što mi se događa u zadnje vrijeme. Dok oni tek uče novinarstvo ja ga već živim, piše svoj drugi izvještaj Fiilip Nadzor, učenik Nacionalne groupie. Dok se htio slikati s Mrletom, pričao mu je kako se boji da imaju previše boomerski izgled za Europu. Našpotala ga je Ivanka Mazurkijević, pjevačica i Mrletova supruga i odvezla se sa suprugom na traktoru.