Dosjetljivi oportunist

Danas sam kao student novinarstva prvi put naučio jednu od velikih prednosti tog poziva. Stalno si blizu političara koji su najbolje obavješteni. Gledao sam kako se starije kolege motaju oko političara i ispituju ih o prednostima i manama ulaganja u obveznice. Odlučio sam se i ja okoristit. Gledao sam kojem bi političaru prišao u saborskom restoranu. Djelovali su tako nepristupačno. I onda spazim ministra Olega Butkovića. E, on mi je djelovao srdačno, kao neki dobri dečko iz susjedstva. Odlučio sam njega pitati za savjet. I upita on njega, da bi mu ovaj odgovorio da on za sve pita svoju ženu. Mladi student kojemu je Pavle Svirac mentor zaključi da gejevi ne mogu ulagati u obveznicu jer nemaju žene da ih savjetuju. Nova lekcija u sklopu e-prakse za Nacional.