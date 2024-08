Pismo koje je promijenilo svijet

Einsteina je na pisanje potaknula njemačka zabrana prodaje urana iskopanog u okupiranoj Čehoslovačkoj, iz čega je zaključio da nacisti smjeraju nešto veliko i opasno. Upozorenje Rooseveltu bilo je okidač za početak utrke s Njemačkom u razvoju atomskog naoružanja i pokretanje Projekta Manhattan, vrijednog tadašnje dvije milijarde dolara, a predvodio ga je fizičar Robert Oppenheimer. Veliki fizičar kasnije je to pismo nazvao najvećom greškom u svom životu jer je njime pokrenuo eru atomskog naoružanja. No u vrijeme pisanja mnogo je razloga govorilo u korist onoga što je stajalo u njemu. Razlog zbog kojeg se sada opet govori o Einsteinovom pismu jest najava aukcijske kuće Christie’s u New Yorku da će dva lista papira sa zlokobnim sadržajem biti 10. rujna ove godine ponuđena na aukciji, a očekuje se da će postići cijenu od najmanje četiri milijuna dolara. tportal