Za svako rješenje oni nađu problem

U 19. stoljeću razvila se teorija postojanja još jednog planeta u Sunčevom sustavu, i to kako bi objasnili neočekivanu putanju Urana. Iako su odstupanja bila mala, postojala je razlika između promatrane orbite Urana i načina na koji se prema Newtonovim zakonima ona predviđala, zbog čega je postojanje još jednog planeta bilo logično objašnjenje. No, u 20. stoljeću tu je teoriju pobio Albert Einstein, i to bez gledanja u teleskop. Putem njegove teorije relativnosti uspio je predvidjeti putanju Merkura bez dodatnih planeta koji bi utjecali na njegovo kretanje. Teorija prepoznaje gravitaciju kao rezultat zakrivljenosti prostor-vremena zbog masivnih objekata, pri čemu su objekti koji su bliže masivnim objektima više pogođeni. Tako bi se promjena ili kolebanje Merkurove orbite mogla objasniti teorijom, dok na vanjske planete – na koje zakrivljenost manje utječe – novi izračuni malo utječu. IFL Science