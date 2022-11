"Eurozona je već u recesiji i mislim da će biti dugačka i ružna"

Velika Britanija ima najveću inflaciju u skupini članica skupine G7, u srpnju je iznosila 10,1 posto, što je najviše unatrag 40 godina. Stručnjaci predviđaju da će rasti i do 20 posto. “Vlada premijerke Liz Truss morat će izdvojiti mnogo novca ako želi sačuvati socijalni mir”, smatra predsjednik Bank of England, Andrew Bailey. Ispitivanje javnog mnijenja pokazalo je da nove, znatno veće cijene plina i struje gotovo 50% stanovnika Velike Britanije dovode do granice financijskih mogućnosti. 45 posto ispitanika reklo je da si od listopada neće moći priuštiti trošenje energenata, a skoro 20 % anketiranih je radi štednje počelo preskakati obroke. Rekordna inflacija, zdravstvo u raspadu i brojni štrajkovi – buduća britanska premijerka Liz Truss od svog je prethodnika Borisa Johnsona naslijedila jako dugu listu problema. Deutsche Welle