Blagajna na infuziji poskupljenja, dok briselska pipa polako presušuje
Ekonomist Vidaković o proračunu za 2027.: Prihodi iz EU fondova su precijenjeni, a Vlada potajno računa na visoku inflaciju
Ekonomski analitičar Neven Vidaković oštro je kritizirao prijedlog državnog proračuna za 2027. godinu, upozorivši da je neodrživ i temeljen na nerealnim projekcijama. Ističe da su prihodi iz EU fondova ekstremno precijenjeni te da će njihov pad od 800 milijuna eura ugroziti investicije i gospodarski rast. Vidaković tvrdi da Vlada zapravo potajno računa na visoku inflaciju kako bi dodatnim poreznim prihodima prikrila manjak europskog novca. Ako inflacija doista uspori, upozorava on, država će se suočiti s nedostatkom novca za ulaganja, stagnacijom gospodarstva, novim zaduživanjem i gubitkom radnih mjesta. HRT