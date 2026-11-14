Državna blagajna na dijeti sigurno nije, a minusi se zbrajaju u milijardama
Prijedlog proračuna za 2027.: Prihodi 37,3, a rashodi 41,5 milijardi eura; najviše novca za mirovine, plaće i obranu
Vlada je predstavila prijedlog državnog proračuna za 2027. godinu s planiranim prihodima od 37,3 milijarde eura i rashodima od 41,5 milijardi eura, uz projicirani rast BDP-a od 2,1 posto i inflaciju od 2,7 posto. Najveći dio sredstava odlazi na mirovine (11,2 milijarde eura, uz ukidanje poreza na mirovine), plaće u javnom sektoru (9,2 milijarde) te socijalne naknade (1,8 milijardi). Proračun Ministarstva obrane premašuje dvije milijarde eura za daljnju modernizaciju vojske. Značajna ulaganja predviđena su i za priuštivo stanovanje (246 milijuna), izgradnju i obnovu bolnica, gradnju osnovnih škola (220 milijuna) te gospodarenje otpadom (200 milijuna eura). Glasanje u Saboru zakazano je za 1. prosinca. Poslovni, Index, Jutarnji
- Ministar financija Tomislav Ćorić ocijenio je da su konačni dobitnici novog proračuna fiskalna disciplina i makroekonomska stabilnost te da klasičnih gubitnika nema, jer se nijednom resoru ne ukidaju razvojni projekti.
- Pojasnio je da su smanjenja proračunskih stavki za kulturu i medije te turizam i sport, kao i minimalna povećanja u zdravstvu i obrazovanju, isključivo posljedica završetka investicijskog ciklusa iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) te protupotresne obnove, dok resori oslonjeni na višegodišnji europski okvir rastu. Dodao je da Hrvatska deficitom od 2,9 posto ostaje u uskom krugu fiskalno discipliniranih članica eurozone. tportal
- Proračun Ministarstva rada 14,2 milijarde eura, mijenja se sustav inkluzivnog dodatka (HRT)