Deca, moja deca... nikaj nete 'mela... mati vam je kriva, sve vam je zapila!
Rashodi hrvatskog proračuna utrostručeni u dvadeset godina unatoč drastičnom padu broja stanovnika
Hrvatski državni proračun utrostručen je od 2006. do 2026. godine, skočivši s 13 na gotovo 40 milijardi eura, iako je zemlja u tom razdoblju izgubila oko 435 tisuća stanovnika. Ekonomisti ističu da se ovaj dramatičan rast ne može opravdati samo inflacijom i gospodarskim rastom. Ključni pokretači su rekordan rast plaća u javnom sektoru (osobito u izbornoj 2024. godini), povećani materijalni rashodi, socijalni transferi za mirovine te povlačenje EU sredstava. Unatoč golemoj javnoj potrošnji koja doseže prosjek EU-a, kvaliteta ključnih javnih usluga nije proporcionalno napredovala. Index