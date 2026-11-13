Forumaši, prisluškuju vas

Pišite, komentirajte, postavljajte fotografije – sve će se to jednog dana unovčiti. Doduše, ne vi, kreatori, vi nećete dobiti nikakve pare, već oni pod čijim ste prihvaćenim uvjetima objavili i otuđili svoj sadržaj. Sve što je odvajkada upisano u razne forume, siteove, društvene mreže, platforme, pravo je bogatstvo koje je za prodaju. Reddit je postigao godišnji sporazum o licenciranju sadržaja vrijedan 60 milijuna dolara s neimenovanom tvrtkom za umjetnu inteligenciju. Sadržaj generiran od strane korisnika koristit će se za obuku modela umjetne inteligencije. Ovaj dogovor je strateški korak jer se Reddit priprema za moguću javnu ponudu dionica (IPO), što bi moglo značiti da je tvrtka vrijedna otprilike 5 milijardi dolara.

Mnogi koji ovih dana protestiraju, brišu svoje račune i tisuće komentara očito nikada nisu pročitali ili razmišljali o Uvjetima korištenja a koji nisu u ničemu posebni niti tajni. Pojedinci nemaju puno što prigovarati jer su na to pristali kroz Uvjete korištenja. Druga je priča kad The New York Times tuži OpenAI i Microsoft zbog upotrebe sadržaja iz njegovih autorskih djela. Bug