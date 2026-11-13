Forumaši, prisluškuju vas

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Ekonomisti ESB-a razvili pokazatelj koji pomoću Reddita i umjetne inteligencije brže predviđa kretanja na tržištu
Ekonomisti Europske središnje banke (ESB) razvili su pokazatelj R-RISI koji analizom objava na Redditu mjeri raspoloženje malih ulagača. Uz pomoć modela ChatGPT 5.1, istraživači su obradili više od devet milijuna objava na financijskim forumima poput r/wallstreetbets i r/investing. Pokazalo se da ovaj alat brže i češće prati tržišna kretanja od tradicionalnih anketa. Autori Fabian Wagner i Julian Metzler ističu kako postoji značajna povezanost između R-RISI-ja i prinosa idućeg dana, osobito tijekom pada tržišta. Središnjim bankama ovo pruža pravodoban uvid u ponašanje i reakcije ulagača sklonih špekulacijama u trenucima tržišnih previranja. Lider