Ovim tempom obnova će biti gotova tamo negdje 2145.

Portal ZGRADOnačelnik.hr je u suradnji s Udrugom gradova, REGEA-om i brojnim stručnim partnerima izradio poseban priručnik za djelatnike javnih uprava – kako energetski obnoviti zgradu u vlasništvu javnoga sektora. To su zgrade poput škola, vrtića, bolnica, muzeja, sportskih dvorana, zgrada gradskih uprava i slično. U priručniku će se tako naći korisne informacije poput ključnih direktiva koje oblikuju postupke energetske obnove, ključnih koraka u planiranju postupka obnove, potrebne dokumentacije, izvora i mogućnosti financiranja, popisa najčešćih greški, ali i primjera dobrih praksi. Predstavljanje priručnika i okrugli stol će se održati u utorak, 24. rujna u konferencijskoj dvorani Kuće Europe, ul. Augusta Cesarca 4-6, Zagreb, s početkom u 10 sati .