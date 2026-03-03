Energetska obnova zgrada mora se ubrzati: 0,8 posto godišnje nije dovoljno - Monitor.hr
Danas (11:00)

Ovim tempom obnova će biti gotova tamo negdje 2145.

Energetska obnova zgrada mora se ubrzati: 0,8 posto godišnje nije dovoljno

Na 10. stručnom skupu “nZEB 2026 – Energetska učinkovitost i održivost” na Arhitektonskom fakultetu istaknuto je da energetska obnova zgrada više nije izbor, nego obveza. Unatoč ulaganjima većim od 2,5 milijarde eura i novom Zakonu o energetskoj učinkovitosti u zgradarstvu, obnavlja se tek 0,8 posto stambenog fonda godišnje, što je presporo za klimatske ciljeve. Stručnjaci su upozorili da obnova mora uključivati sigurnost, kvalitetu stanovanja i dugoročnu održivost. Zaključak skupa: bez snažnije suradnje, većih ulaganja i promjene svijesti, energetska tranzicija ostat će prespora. Zgradonačelnik


Slične vijesti

11.02. (11:00)

Izolacija radi, sustav i dalje malo šteka

Energetska obnova zgrada donosi bolju kvalitetu stanovanja, ali sama nije dovoljna za rješavanje problema energetskog siromaštva

Tehnička rješenja doprinose toplinskoj udobnosti i ujedno smanjuju potrošnju energije, stanari zgrada koje su već prošle obnovu ističu kako im je toplije zimi, a podnošljivije ljeti. Međutim, dio kućanstava bez dodatnih društvenih i financijskih mehanizama ostaje ranjiv, ocjenjuju u studiji CEESEN-BENDER. Ključ je u politici financiranja koje uzimaju u obzir stvarne potrebe kućanstava. Zgradonačelnik

16.12.2025. (00:00)

Planova imamo, tablica i struje baš i ne

Energetska obnova zgrada zapela na podacima, novcu i pravilima

Istraživanje Udruge DOOR u sklopu projekta CEESEN-BENDER pokazuje da energetska obnova višestambenih zgrada u Hrvatskoj i dalje nailazi na ozbiljne prepreke, unatoč rastu programa i poticaja. Ključni problemi su zastarjeli i nepotpuni podaci o zgradama, nedostatno praćenje učinaka obnove, financijski jaz za dubinsku obnovu te izostanak ciljanih mjera za energetski siromašna kućanstva. Dodatne prepreke predstavljaju složen zakonodavni okvir za obnovljive izvore i energetske zajednice te slaba informiranost suvlasnika. DOOR preporučuje bolje prikupljanje podataka, jačanje sustava praćenja, pojednostavljenje pravila i ciljanu podršku ranjivim skupinama. Zgradonačelnik

20.07.2025. (10:00)

Kad ti stan ne može dignuti kredit, ali zato susjed diže živce

Energetska obnova bez subvencija: kako (pre)živjeti fasadni makeover

Energetska obnova zgrada trenutačno se ne može sufinancirati putem državnih natječaja, no postoje lokalne opcije poput spomeničke rente u Zagrebu. Kreditiranje ovisi o banci, broju stanova i pričuvi, a moguće su i uplate suvlasnika “iz džepa”. Šest banaka nudi specifične kredite za obnovu, ali uz različite uvjete. U slučaju neslaganja među suvlasnicima, vrijedi volja većine. GSKG nudi savjetovanje i zajmove za manje obnove. Zgradonačelnik

30.06.2025. (22:00)

Jer dobra izolacija počinje s dobrom organizacijom, a ne s "ajde da to zalijepimo"

Energetska obnova: Kako ne upropastiti fasadu prije nego što je uopće zalijepite

Ugradnja toplinsko-izolacijskog sustava (ETICS) nije samo lijepljenje stiropora — ključna je pravilna priprema gradilišta, podloge i vremenskih uvjeta. Potrebno je provjeriti podlogu, koristiti čistu vodu, štititi materijale od sunca i kiše, i ne eksperimentirati s dodatcima. Odabir boje također ima tehničke posljedice. HUPFAS podsjeća: ako podloga nije ravna, suha i čista — bolje je odgoditi posao nego odmah zakomplicirati stvar. Detaljne smjernice za izradu ETICS sustava dostupne su na stranici Udruge HUPFAS. Zgradonačelnik

28.04.2025. (01:00)

Kad ti država ponudi novu fasadu – i još ti plati!

Obiteljske kuće: temelj energetske obnove Hrvatske

Obiteljske kuće čine 80 % stambenog fonda u Hrvatskoj i ključne su za klimatske ciljeve. Program ENU-4 do 2030. sufinancira njihovu obnovu, s posebnim fokusom na ranjive skupine i potresom pogođena područja. Standard obnove je nZEB: visoka izolacija, obnovljivi izvori energije i pametni sustavi upravljanja. Posebne potpore predviđene su za kućanstva u riziku od energetskog siromaštva. Financiranje dolazi iz nacionalnih i EU fondova, a cilj je smanjenje emisija CO₂, troškova i povećanje otpornosti kuća. Zgradonačelnik

29.07.2024. (13:00)

Za energetski učinkovitiju javnu zgradu

Objavljen priručnik za energetsku obnovu zgrada javnog sektora

Portal ZGRADOnačelnik.hr je u suradnji s Udrugom gradova, REGEA-om i brojnim stručnim partnerima izradio poseban priručnik za djelatnike javnih uprava – kako energetski obnoviti zgradu u vlasništvu javnoga sektora. To su zgrade poput škola, vrtića, bolnica, muzeja, sportskih dvorana, zgrada gradskih uprava i slično. U priručniku će se tako naći korisne informacije poput ključnih direktiva koje oblikuju postupke energetske obnove, ključnih koraka u planiranju postupka obnove, potrebne dokumentacije, izvora i mogućnosti financiranja, popisa najčešćih greški, ali i primjera dobrih praksi. Predstavljanje priručnika i okrugli stol će se održati u utorak, 24. rujna u konferencijskoj dvorani Kuće Europe, ul. Augusta Cesarca 4-6, Zagreb, s početkom u 10 sati .

01.05.2024. (00:00)

Fasadu si uredi i energetski uštedi

Energetska obnova fasade je možda skuplja, ali njezina isplativost vidljiva je u štednji energije u narednim godinama

Energetska obnova zgrade ili kuće prilično je kompliciran postupak. Nije to samo skinuti staru fasadu, nalijepiti stiropor ili kamenu vunu niti je dovoljno staviti PVC prozore. Potrebno je puno inženjerskog znanja da bi se zgrada ili kuća doveli u energetski optimalno stanje. S ugradnjom toplinske izolacije, investicija se vraća putem umanjenih računa za grijanje, a bez toplinske izolacije nema povratka novaca. Kod energetske obnove, možemo reći da je dodatni trošak lijepljenje i dodatno mehaničko učvršćenje (tiplanje) toplinske izolacije. Sve ostalo je gotovo isti trošak. Zgradonačelnik

02.08.2023. (09:13)

Ultimativni vodič za građane koji žele energetsku obnovu svoje kuće ili zgrade

23.11.2021. (21:00)

Ambiciozan plan

Planira se energetska obnova četiri puta više zgrada nego dosad. Hoće li to biti izvedivo?

Na stranicama Zgradonačelnik.hr možete pročitati zanimljiv odgovor na pitanje iz naslova. Naime, planira se energetska obnova 589 višestambenih zgrada godišnje, a Dugoročne strategije do 2030. godine planira u to uključiti 17,77 milijuna četvornih metara stambenih zgrada, što po izračunima autora članka iznosi otprilike 35 000 zgrada. Usporedbom s razdobljem od 2014. do 2020., autor je zaključio kako su u tom periodu obnovljene 972 zgrade ili 138 zgrada godišnje te zaključuje kako je plan nerealan. Piše Tin Bašić za Zgradonačelnik

17.09.2021. (17:00)

Najbrži prst obnove

Napokon! Objavljen je Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća!

Ove godine od 14. listopada napokon se možete prijaviti za energetsku obnovu obiteljskih kuća, a Javni poziv odnosi se na nekoliko kategorija. Osim sufinanciranja cjelovite energetske obnova, tu su i samostalni sustavi za korištenje obnovljivih izvora energije, uključujući fotonaponske elektrane te iznosi do 60 % bespovratnih sredstava, a obvezna je mjera toplinske zaštite nekog od elemenata vanjske ovojnice koju sufinanciraju s maksimalno 120 000 kn. Za cjelovitu obnovu, odnosno ugradnju nekog od sustava za korištenje obnovljivih izvora energije maksimalan je iznos poticaja čak 204.000 kuna. Ostale informacije pročitajte u članku. Zgradonačelnik