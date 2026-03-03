Ovim tempom obnova će biti gotova tamo negdje 2145.
Energetska obnova zgrada mora se ubrzati: 0,8 posto godišnje nije dovoljno
Na 10. stručnom skupu “nZEB 2026 – Energetska učinkovitost i održivost” na Arhitektonskom fakultetu istaknuto je da energetska obnova zgrada više nije izbor, nego obveza. Unatoč ulaganjima većim od 2,5 milijarde eura i novom Zakonu o energetskoj učinkovitosti u zgradarstvu, obnavlja se tek 0,8 posto stambenog fonda godišnje, što je presporo za klimatske ciljeve. Stručnjaci su upozorili da obnova mora uključivati sigurnost, kvalitetu stanovanja i dugoročnu održivost. Zaključak skupa: bez snažnije suradnje, većih ulaganja i promjene svijesti, energetska tranzicija ostat će prespora. Zgradonačelnik