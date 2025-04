Kad ti država ponudi novu fasadu – i još ti plati!

Na stranicama Zgradonačelnik.hr možete pročitati zanimljiv odgovor na pitanje iz naslova. Naime, planira se energetska obnova 589 višestambenih zgrada godišnje, a Dugoročne strategije do 2030. godine planira u to uključiti 17,77 milijuna četvornih metara stambenih zgrada, što po izračunima autora članka iznosi otprilike 35 000 zgrada. Usporedbom s razdobljem od 2014. do 2020., autor je zaključio kako su u tom periodu obnovljene 972 zgrade ili 138 zgrada godišnje te zaključuje kako je plan nerealan. Piše Tin Bašić za Zgradonačelnik