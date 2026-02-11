Izolacija radi, sustav i dalje malo šteka
Energetska obnova zgrada donosi bolju kvalitetu stanovanja, ali sama nije dovoljna za rješavanje problema energetskog siromaštva
Tehnička rješenja doprinose toplinskoj udobnosti i ujedno smanjuju potrošnju energije, stanari zgrada koje su već prošle obnovu ističu kako im je toplije zimi, a podnošljivije ljeti. Međutim, dio kućanstava bez dodatnih društvenih i financijskih mehanizama ostaje ranjiv, ocjenjuju u studiji CEESEN-BENDER. Ključ je u politici financiranja koje uzimaju u obzir stvarne potrebe kućanstava. Zgradonačelnik