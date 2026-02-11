Izolacija radi, sustav i dalje malo šteka

Ove je godine prijava moguća isključivo elektronski, a građani zainteresirani za obnovu su se trebali registrirati u sustavu za e-prijavu na javne pozive Fonda. U sustavu se popunjava prijavni obrazac i učitava sva potrebna dokumentacija, a prijave će krenuti u utorak od 9 sati. U Fondu ističu kako se za bespovratna sredstva mogu prijaviti isključivo vlasnici kuća koji u njima imaju i prebivalište. Mjere energetske obnove prijavljuju se za kuće u kojima je više od 50 posto površine namijenjeno stanovanju te koje imaju ili maksimalno tri stambene jedinice ili površinu do 600 četvornih metara. Tportal